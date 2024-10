Köln (ots) -Ob Adventsbrunch, Nachmittagsfahrt mit Nikolaus oder all-inclusive Abendfahrt - 2024 können Freunde, Familien und Arbeitskollegen wieder gemeinsam besinnliche Stunden auf dem Rhein verbringen. Besondere Genuss-Momente versprechen die Abende mit Konrad Beikircher und Jürgen Becker sowie der neue "Dinner Moment" als ganz besonderes Silvester Special.Tausende Lichter, ein lebensgroßes Rentier und riesige Christbaumkugeln von fast einem Meter Durchmesser: Wer zur Adventszeit die festlich geschmückten Eventschiffe der KD in Köln und in Düsseldorf betritt, taucht ein in ein riesiges Weihnachtswunderland. Bei heißem Punsch, duftenden Waffeln und winterlichen Buffets lässt sich das Stadtpanorama fernab vom innerstädtischen Trubel genießen. Ab 22. November startet die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt in ihr beliebtes Adventsprogramm.Stimmungsvolle Momente auf dem RheinFür den perfekten Adventssonntag mit Freunden oder der Familie bietet die KD vom 24.11. bis 22.12. ein umfangreiches Brunchbuffet inklusiver dreistündiger Schiffstour für 49 Euro (Kinder 24 Euro). Welcome-Sekt, Kaffee und Tee sowie Live-Musik sind ebenfalls im Preis enthalten.Ein besonderes Tageshighlight sind die zweistündigen Nachmittagsfahrten der KD im Advent, dienstags bis sonntags um 15.30 Uhr. Mit an Bord ist der Nikolaus und bringt Geschichten und Geschenke für die kleinen Gäste mit. Bei besinnlicher Live-Musik und weihnachtlichen Leckereien finden die großen Gäste Entspannung. Die Tickets kosten 25 Euro (Kinder 9 Euro).Nachtschwärmer und Genießer kommen bei den all-inclusive Abendfahrten auf ihre Kosten. Dienstags bis samstags lichten die imposant funkelnden Eventschiffe MS RheinMagie und MS RheinFantasie in Köln sowie MS RheinGalaxie und MS RheinPoesie in Düsseldorf um 20.00 Uhr die Anker. Während der abendlichen Schiffstour entlang der beeindruckenden Kulisse können sich die Gäste auf ein reichhaltiges und saisonal stimmiges Buffet freuen. Für beste Unterhaltung sorgt die Live-Band. Im all-inclusive Preis ab 89 Euro sind Softdrinks, Wein und Bier bereits enthalten. Das Angebot eignet sich hervorragend für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern.Eventhighlights an BordZu den Klassikern des Kölner Adventsprogramms gehört seit vielen Jahren ein Abend mit Kabarettist Jürgen Becker. Dieses Jahr lädt er am 1. Dezember zu seinem aktuellen Programm "Deine Disco" inklusive 3-Gang-Menü & Welcome-Sekt. Am 15. Dezember betritt ein weiterer Stammgast die Bühne an Bord der KD: Konrad Beikircher erzählt in seinem Programm "Als Strohhalme noch aus Stroh waren" Kindheitsgeschichten aus seiner alten Heimat Südtirol. Dazu serviert die KD ein 3-Gang-Menü.Für ein kulinarisches Highlight ist beim "Dinner Moment" am 26. November auf der MS RheinVision gesorgt. Zum exquisiten 4-Gang-Dinner stehen perfekt abgestimmte Weine der Winzerin Lisa Bunn zur Auswahl.Ein ganz besonders exklusiver "Dinner Moment" erwartet die Gäste am Silvesterabend auf der MS RheinVision in Köln. Das frisch und modern renovierte Eventschiff sorgt für das passende Ambiente für diese neue Veranstaltung zu Silvester.Darüber hinaus sind so beliebte Klassiker wie die Silvester Partyschiffe und die all-inclusive Gala-Events in beiden Rheinmetropolen wieder mit im Programm. Tickets für die verschiedenen Silvesterveranstaltungen der KD ab 139 Euro pro Person.Eventkreuzfahrten im AdventSeit diesem Jahr neu im Angebot der Köln-Düsseldorfer sind die Eventkreuzfahrten an Bord der "KD Moment". Die "KD Moment" gehört seit April 2024 zur Flotte und ist das erste eigene Hotelschiff der KD seit Ende der 90er Jahre.Die Kurzkreuzfahrten mit ein bis drei Übernachtungen stehen unter besonderen Mottos und finden ausschließlich an Wochenenden statt. Bei den sogenannten "Magic Moments" erleben die Gäste in der Winterzeit stimmungsvolle Stunden auf dem Hotelschiff und an Land. Vom 13. bis 15. Dezember geht es zum Weihnachtsmarktbesuch an den Mittelrhein nach Koblenz. Über Weihnachten legt die KD zu einer 4-tägigen Festtagsreise entlang des Mittelrheins mit Stationen in Rüdesheim, Koblenz und Bonn ab, Vollpension an Bord inbegriffen. Drei Übernachtungen in einer Außenkabine kosten ab 579 Euro pro Person. Die Silvesterreise ist bereits ausverkauft.Die neuen Eventkreuzfahrten für 2025 mit Partyreisen, Beachtrips und verschiedenen Kurzreisen in die Niederlande und an den Mittelrhein sind bereits buchbar.Informationen und Tickets zu allen Veranstaltungen unter www.k-d.com.Pressekontakt:Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbHNicole Becker, Director of Marketing & PRE-Mail: info@k-d.com | www.k-d.comTel. 0221/2088-318Original-Content von: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15204/5898214