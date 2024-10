Brüssel (www.fondscheck.de) - DPAM hat im Rahmen seines Fundamental-Equity-Angebots eine neue Strategie aufgelegt: US Equities Sustainable, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit verantwortungsbewussten Investments und einer langen Erfolgsbilanz bei der Verwaltung globaler Aktien mit Schwerpunkt auf den USA und Qualitätswachstum nutzt DPAM seine fundierte Kompetenz, um diese Strategie weiterzuentwickeln und seine besten Ideen in diesem Portfolio umzusetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...