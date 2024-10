Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und die Pro BoutiquenFonds GmbH würdigen den nordIX European Consumer Credit Fonds mit dem "Boutiquen Award 2024" in der Kategorie "Renten", so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...