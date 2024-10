Berlin, Wien and Winterthur, Switzerland (ots/PRNewswire) -ADOGRC 13.0 führt leistungsstarke neue Szenarien für das Compliance Management sowie Datenschutz ein und bietet Unternehmen eine einheitliche Plattform, mit der sie die wachsenden regulatorischen Anforderungen effizient umsetzen können, während sie gleichzeitig die volle betriebliche Kontrolle und Übersicht behalten.Die BOC Group (https://www.boc-group.com/de/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOGRC_13_PRA) gibt die Veröffentlichung von ADOGRC 13.0 (https://www.boc-group.com/de/adogrc/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOGRC_13_PRA) bekannt, das neue Funktionen für zahlreiche Governance, Risk & Compliance (GRC) Szenarien bietet. Diese Version enthält umfassende Neuerungen für das Compliance-Management und unterstützt Unternehmen dabei, die stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen effizient umzusetzen.ADOGRC 13.0 enthält neue Szenarien, darunter "Compliance Management" und "Datenschutz", die es Unternehmen ermöglichen, wichtige regulatorische Anforderungen innerhalb einer einheitlichen Plattform umzusetzen. Mit über 1.000 Vorgaben und der Unterstützung von mehr als 40 Standards wie ISO 27001 und NIST CSF vereinfacht die ADOGRC Compliance Library die Verwaltung dieser Anforderungen und bietet eine intuitive Schnittstelle zur effizienten Identifizierung relevanter Vorgaben. Dank der neuen Funktionen können Unternehmen die Einhaltung von Vorgaben mit größerer Sorgfalt und Flexibilität erfüllen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen effizient und effektiv erfolgt.Neben der Erweiterung um neue Szenarien liegt der Fokus von ADOGRC 13.0 auf der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit - unter anderem durch optimierte Arbeitsabläufe, die die Verwaltung, Vergabe und das Nachhalten von Aufgaben vereinfachen und effizient gestalten. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfachere Navigation, insbesondere durch die Filteroptionen für verfügbare GRC-Szenarien, während verbesserte Aufgabenplanung und Benachrichtigungen dabei helfen, Arbeiten fristgerecht abzuschließen und zu dokumentieren. Darüber hinaus bieten maßgeschneiderte Dashboards transparenten Einblick in alle GRC-Aktivitäten."ADOGRC 13.0 spiegelt unser Engagement wider, Unternehmen bei der effizienten Erfüllung jeglicher Compliance-Herausforderungen zu unterstützen und gleichzeitig den wachsenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit dieser Version stellen wir sicher, dass Teams diesen Aufgaben effektiver und mit größerem Selbstvertrauen begegnen können", sagt Erik Guschlbauer, Produktmanager für ADOGRC bei der BOC Group. Für weitere Informationen über diese neue Version besuchen Sie bitte die Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adogrc/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADOGRC_13_PRA).Über die BOC GroupDie BOC Group entwickelt und vertreibt hochmoderne Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EA und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an die Bedürfnisse der Benutzer:innen anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Zu den weltweiten Kunden von ADOGRC zählen voestalpine, Raiffeisen, FNZ, HDI, Post.at, Basler Kantonalbank sowie zahlreiche andere.robert.strobl@boc-group.comalexander.klaehn@boc-de.comsandro.gerussi@boc-ch.comKontakte:BOC ÖsterreichMag. Robert StroblManaging Director+43-1-905 10 81-0robert.strobl@boc-group.comBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comBOC SchweizSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/4995504/BOC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-ist-adogrc-13-0-noch-smartere-compliance-und-effizientere-umsetzung-von-regulatorik-302291320.htmlOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/5898226