Hamburg (ots) -Am Samstagabend, den 7. Dezember 2024, stehen bei der großen Spendenshow "Ein Herz für Kinder" wieder die Jüngsten im Mittelpunkt. Das ZDF zeigt die TV-Gala ab 20.15 Uhr live aus dem Studio in Berlin-Adlershof. Für musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr unter anderen Andrea Berg und Roland Kaiser.Erneut übernimmt Johannes B. Kerner die Moderation und wird dieses Jahr gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen nationale sowie internationale Hilfsprojekte vorstellen und Spenden für Kinder in Not an den Telefonen persönlich entgegennehmen. Zusätzlich werden Ralf Schmitz und Hazel Brugger die Prominenten im Studio humorvoll zu einer Spende motivieren.Das Besondere: Jeder gespendete Cent kommt direkt und ohne Abzüge bei notleidenden Kindern an. Zudem ist die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" Mitglied im Deutschen Spendenrat und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.Die Spenden-Hotline zur TV-Gala wird unter 01802 - 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar sein. Außerdem kann online über die Ein Herz für Kinder-Homepage www.ehfk.de gespendet werden (PayPal, Lastschrift, Kreditkarte), direkt via PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2Feinherzfuerkinder&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7Cc7b15b2e0ac5451dc72408dcf7fa3f85%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638657901429508478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=GsIDB6GIawD1lfAtGco8FqsjnDTzl8HWB5F%2FcStn9fo%3D&reserved=0) oder per Überweisung an BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder, IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00, BIC: DEUTDEHH.ehfk live vorab mit Twenty4Tim bei BILD.deExklusive Einblicke hinter die Kulissen der großen Spendenaktion gewährt Sänger und Content Creator Twenty4Tim mit BILD-Moderatorin Celine Behringer schon ab 16.00 Uhr bei der "Ein Herz für Kinder"-Backstage-Show von BILD. Anschließend begleitet BILD die Stars am Roten Teppich. Die Shows werden live bei BILD.de gestreamt.Über Bild hilft e.V. "Ein Herz für KinderDie international tätige Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" mit Sitz in Hamburg besteht seit 46 Jahren. Bislang konnte der Verein mit 511 Millionen Euro über 25.000 Projekte unterstützen. Allein im Jahr 2024 wurde 299.964 bedürftigen Kindern in Deutschland und weltweit geholfen. Das Besondere: Jeder Cent einer Spende fließt direkt und ohne Abzüge in Kinderhilfsprojekte. Es gibt keine Abzüge durch Personal- und Verwaltungskosten. Diese werden von Axel Springer übernommen.Die finanziellen Hilfen für in Not geratene Kinder gehen etwa zur Hälfte nach Deutschland, zur anderen Hälfte ins Ausland. Der Verein fördert unter anderem medizinische Forschungsprojekte und Operationen, baut Schulen, Kitas und Kinderkliniken, hilft Kindern in Kriegs- und Katastrophengebieten und unterstützt benachteiligte Familien in Deutschland. Außerdem setzt sich "Ein Herz für Kinder" seit zwei Jahren für Chancengerechtigkeit ein und fördert deswegen verstärkt nationale Bildungsprojekte.Weitere Informationen finden Sie unter www.ehfk.de sowie in den sozialen Medien unter ehfk.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-Gruppe / PressesprecherAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comwww.BILD.deOriginal-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103688/5898223