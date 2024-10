Krombach (ots) -In den kommenden Monaten plant die Krombacher Brauerei u. a. zusammen mit dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, knapp 400.000 neue Bäume auf einer Fläche von 220 Hektar in Nordrhein-Westfalen zu pflanzen - mit besonderem Fokus auf die Wälder im Sieger- und Sauerland. Dieses umfassende Aufforstungsprojekt zielt darauf ab, den heimischen Wald als wichtigen Wasserspeicher und Lebensraum widerstandsfähig und gesund zu erhalten. Bei der Auswahl der Baumarten wird besonders darauf geachtet, dass sie den sich verändernden klimatischen Bedingungen standhalten und so langfristig zu einem stabilen Ökosystem beitragen.Stürme, Dürre und Schädlinge - Wälder in GefahrWälder in Deutschland stehen zunehmend unter Druck. Eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zeigt, dass jedes Jahr tausende Hektar Wald durch extreme Wetterereignisse und Schädlinge wie den Borkenkäfer verloren gehen. Auch in der Region rund um die Krombacher Brauerei haben diese Herausforderungen bereits sichtbare Spuren hinterlassen. Krombacher, ein Unternehmen mit starkem regionalen Bezug, setzt sich seit vielen Jahren für den Schutz und Erhalt des heimischen Waldes ein.Zukunftsfähige Mischwälder für das Sieger- und SauerlandBereits seit 2022 arbeitet die Krombacher Brauerei in Kooperation mit den Waldgenossenschaften und Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, hierbei insbesondere mit dem zum Landesbetrieb zugehörigen Forstamt Siegen-Wittgenstein, an umfangreichen Wiederaufforstungsmaßnahmen. Auf über 200 Hektar rund um den Brauereistandort sind klimastabilere Mischwälder entstanden, die eine Schlüsselrolle für den künftigen Waldschutz spielen. "Mischwälder sind widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Wetterextreme und tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei", erklärt Thomas Kämmerling, Leiter des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. "Unser Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit den Waldbesitzenden die Flächen wiederzubewalden und den Wald der Zukunft zu gestalten."Wald als Wasserspeicher - Krombacher engagiert sich für den ErhaltNeben ihrer Bedeutung als Lebensraum sind gesunde Wälder essenziell für die Regulierung des Wasserhaushalts. Sie speichern Niederschläge und filtern das Wasser, das in die Grundwasserreserven fließt. "Für uns als Brauerei ist reines Wasser eine der wichtigsten Ressourcen. Deshalb setzen wir uns aktiv für den Erhalt und Schutz der heimischen Wälder ein, die als Wasserspeicher unverzichtbar sind", erklärt Wolfgang Schötz, Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements der Krombacher Brauerei.Langfristiges Engagement für den Wald - weltweit und in der RegionDas Engagement der Krombacher Brauerei für den Naturschutz beschränkt sich nicht nur auf die Heimatregion. Weltweit hat die Brauerei über 700.000 Bäume gepflanzt. "Nicht nur im Regenwald engagieren wir uns seit Jahrzehnten, auch in unserer Heimatregion kümmern wir uns intensiv um den Wald. Er ist eines der wertvollsten Ökosysteme, das wir für zukünftige Generationen wieder aufbauen und schützen müssen", betont Wolfgang Schötz.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5898236