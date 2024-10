München (ots) -Die Lebenszufriedenheit der Deutschen ist wieder auf Erholungskurs. Die Folgen der Pandemie sind weitgehend überwunden. Was sind die Ursachen für den allgemeinen Erholungsprozess? Wie hat sich die Zufriedenheit mit dem Einkommen, der Arbeit, der Familie und der Gesundheit entwickelt? Natürlich geht der SKL Glücksatlas auch in diesem Jahr der Frage nach, wie sich die Zufriedenheit in den einzelnen Landesteilen entwickelt. In welcher Region sind die Deutschen am glücklichsten bzw. unglücklichsten? Erstmals vergleichen wir die subjektive Lebenszufriedenheit eines Bundeslandes mit objektiv messbaren Wohlfahrtsindikatoren. So prüfen wir, ob eine Region glücklicher oder unglücklicher ist, als es die messbare Lebensqualität vermuten lässt.Bernd Raffelhüschen, Professor an der Universität Freiburg und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas" stellt den aktuellen SKL Glücksatlas 2024 vor.Zur Präsentation des aktuellen SKL Glücksatlas 2024 laden wir Sie herzlich ein: am Dienstag, den 5. November 2024, um 10.00 Uhr.Ort: Bundespressekonferenz, 10117 Berlin, Schiffbauerdamm 40, Raum I + IIIhre Gesprächspartner:- Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen - Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (FZG) und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas"- Prof. Dr. Bettina Rothärmel - Vorstandsvorsitzende der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Veranstalterin der SKL-LotterienSollten Sie am 5. November verhindert sein, können Sie ab 10:00 auch gerne über Livestream unter www.pressekonferenz.tv teilnehmen.Sämtliche Unterlagen finden sich am 5. November zum Download https://www.skl-gluecksatlas.de/info/presse.htmlWir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Bei Fragen melden Sie sich gern:Max HöferHandy: +49 172 9243939info@skl-gluecksatlas.dePressekontakt:Max HöferHandy: +49 172 9243939info@skl-gluecksatlas.deOriginal-Content von: SKL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161566/5898250