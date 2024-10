Berlin (ots) -"Intelligent fördern"-App wurde an die aktuelle BEG-Förderung angepasst.Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Diskussionen um die Heizungsförderung 2024 haben viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer verunsichert. Für alle, die den Einbau einer neuen Heizung planen, ist das aktualisierte Tool "Intelligent fördern" samt App ein hilfreiches Instrument. Mehr Infos gibt es auf dem Serviceportal "Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info).Das Tool "Intelligent fördern" und die dazugehörige App wurden als digitale Hilfsmittel zur Fördermittelsuche für den Heizungstausch und die Heizungsoptimierung entwickelt und an die aktuellen Regelungen der Heizungsförderung 2024 angepasst. Heizungssanierer und Fachkräfte erhalten mit ein paar Klicks umfassende Informationen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen und den zur Verfügung stehenden Fördermitteln.Effektive UnterstützungUm das Eigenheim fit für die Zukunft zu machen, stehen viele innovative Heiztechnologien zur Verfügung. Vom Staat wird der Einbau einer neuen Heizung auf Basis erneuerbarer Energien mit einem Investitionszuschuss von bis zu 70 Prozent gefördert. Darüber hinaus können Sanierer vom Geschwindigkeitsbonus, Einkommensbonus und Effizienzbonus profitieren. Welche Fördermittel abrufbar sind und wie hoch die Zuschüsse ausfallen, lässt sich bequem über das Fördermitteltool oder die "Intelligent fördern"-App ermitteln. "Eine nachhaltige und energieeffiziente Gebäudetechnik ist uns wichtig. Zudem empfehlen wir weder einzelne Techniken noch bestimmte Hersteller oder Energieträger. Denn bei einer Sanierung kommt es auf passgenaue Lösungen an, die sich mit der App individuell durchspielen lassen", so Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.Individuell Fördermittel errechnen"Intelligent fördern" bietet eine präzise Kalkulationsbasis und macht es Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern leichter, sich für eine Heiztechnik zu entscheiden. Über das Tool oder die App erhalten sie einen transparenten Überblick über die Fördermittel und Förderquote sowie die anfallenden Kosten eines Heizungstauschs. Dargestellt werden die Austauschkosten - abzüglich der jeweils gültigen KfW-Förderung für das Heizen mit erneuerbaren Energien. Für alle, die ihr Heizsystem modernisieren und gleichzeitig umweltbewusst handeln möchten, sind das Tool und die App "Intelligent fördern" ein unverzichtbares Werkzeug. Sie sind kostenlos nutzbar und komplett werbefrei.Gut informiert den Heizungstausch planenDas benutzerfreundliche Tool und die App "Intelligent fördern" sind auf den Seiten des Serviceportals intelligent-heizen.info eingebunden. Dort finden Sanierer außerdem weiterführende Informationen und wertvolle Tipps rund um das Thema Heizungsförderung und Heizungstausch.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (http://www.vdzev.de/) Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/presse/). Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram (https://www.instagram.com/intelligentheizen/). Ebenso informiert der "Intelligent heizen"-Newsletter (https://intelligent-heizen.info/newsletter-abonnement/newsletter) quartalsweise über Verbrauchertipps zum energieeffizienten Heizen.Pressekontakt:Hannah Raehs | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-53 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: Intelligent Heizen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175917/5898243