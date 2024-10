Exklusive globale Diskussionen über die Perspektiven von KI, Robotik und Biomedizin für Gesellschaften und Regierungen auf der ganzen Welt

Die Zukunft der Gesellschaft, der Technologie und unseres Planeten steht nächsten Monat im Mittelpunkt hochrangiger Debatten im Museum of the Future, Dubais Wahrzeichen, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt besucht wird und als Fenster in die Zukunft gilt.

Am 19. und 20. November wird das Museum Gastgeber des Dubai Future Forum sein und 2.500 der einflussreichsten Futuristen der Welt zusammenbringen, die Politik, Forschung und Innovation in den lebenswichtigen Sektoren der Menschheit vorantreiben.

Das diesjährige Forum bietet rund 70 Podiumsdiskussionen, Grundsatzreden und Workshops mit über 150 Rednern, darunter Minister, Regierungsbeamte, CEOs, Akademiker, Entscheidungsträger, Vordenker und Zukunftsforscher aus den VAE und der ganzen Welt.

Das von der Dubai Future Foundation (DFF) organisierte Forum, das zum dritten Mal stattfindet, hat sich zu einer führenden Veranstaltung für globale Maßnahmen im Bereich Zukunftschancen entwickelt, so Seine Exzellenz Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, Minister für Kabinettsangelegenheiten der VAE und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums und Geschäftsführer der DFF.

Seine Exzellenz sagte: "Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie das Museum zu einem wichtigen Akteur im globalen Diskurs über Innovationen für eine widerstandsfähige Zukunft geworden ist und Denker und Schöpfer aus allen Teilen der Welt zusammenbringt, wenn wir die weltweit führenden Experten in Dubai im legendären Museum of the Future versammeln. In nur drei Jahren hat sich das Dubai Future Forum zu einem führenden Akteur im globalen Handeln entwickelt, wobei die VAE eine Initiative anführen, die Innovation vorantreibt und den Wohlstand für Gesellschaften weltweit fördert. Diese Zusammenkunft prägt nicht nur die Zukunft unserer eigenen Nation, sondern fördert auch die Zusammenarbeit und trägt dazu bei, gemeinsame globale Chancen aus dem Herzen Dubais heraus zu nutzen."

2024 werden sich die Sitzungen auf fünf Schlüsselthemen konzentrieren: "Futuring Nature" (Die Zukunft der Natur), "Empowering Generations" (Generationen stärken), "Transforming Humanity" (Die Menschheit verändern), "Optimising Health" (Gesundheit optimieren) und "Foresight Insights" (Zukunftsweisende Erkenntnisse). Experten werden die Zukunft kritischer Sektoren untersuchen, darunter Energie, Lebensmittel, maschinelle Intelligenz, digitale Wirtschaft, Raumfahrt, Biomedizin, Naturregeneration und Nachhaltigkeit sowie neue Sozialsysteme.

Das diesjährige Forum wird auch innovative Lösungen für globale Herausforderunge hervorheben und 100 experimentelle Projekte im Rahmen der Initiative "Dubai Future Solutions Prototypes for Humanity" vorstellen, die von Ihrer Hoheit Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzende der Dubai Culture Arts Authority, geleitet wird. Mit einer Unterstützung von 100 Millionen AED, die vom strategischen Partner des Programms, der Hussain Sajwani DAMAC Foundation, bereitgestellt wird, soll das Programm Dubai als Drehscheibe für Innovation und als Nährboden für Talente und kreative Denker in allen zukünftigen Sektoren etablieren.

In einer Reihe von Workshops werden Einzelpersonen und Organisationen mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet, die sie benötigen, um aufkommende Trends zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten. Dabei werden tiefe Einblicke in zukünftige Planungsmethoden, die Entwicklung von Szenarien und innovative Ansätze zur Problemlösung geboten.

Die Ausgabe 2024 wird neue Veranstaltungen beinhalten, darunter interaktive, kulturelle und künstlerische Aktivitäten, die darauf abzielen, den Geist der Zusammenarbeit zu fördern und unterschiedliche Perspektiven aus der ganzen Welt zusammenzubringen.

Weitere Informationen zum Dubai Future Forum finden Sie unter: https://www.dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2024

