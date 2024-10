Der Vermögensverwalter VanEck meldet eine strategische Partnerschaft mit Kiln, einer führenden Digital-Asset-Rewards-Plattform, um das Staking im Rahmen der übergreifenden Solana Strategy von VanEck zu unterstützen. VanEcks Solana Strategy umfasst eine Reihe von Produkten, darunter ETNs, ETFs und mehr, die regulierten Zugang zu Solana bieten. Mit der Integration von Solana-Staking bietet die Partnerschaft den Investoren eine einfachere Möglichkeit, am Solana-Netzwerk teilzuhaben.

Durch diese Zusammenarbeit können institutionelle Anleger von VanEck das Solana-Staking in ihre Portfolios integrieren, ohne die technische Komplexität der direkten Verwaltung oder des Staking von SOL-Token. VanEck-Kunden profitieren von Kilns starker Erfolgsbilanz auf Solana, zumal Kiln über 2,5 des Netzwerks verwaltet und dank der Integration von Jito-Solana wettbewerbsfähige Preise bietet, und dies gestützt auf einer nach SOC 2 Typ II zertifizierten Infrastruktur.

VanEcks Solana Strategy bietet Anlegern die Teilnahme an Solana mit der zusätzlichen Sicherheit und Einfachheit traditioneller Finanzprodukte und trägt dazu bei, die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem expandierenden Solana-Ökosystem zu schließen. Als regulierte und zugängliche Anlagemöglichkeit bietet VanEcks Solana Strategy einen unkomplizierten Einstieg in Solana, einem zentralen Eckpfeiler des Marktes für digitale Vermögenswerte mit einer Marktkapitalisierung von über 70 Milliarden USD (Stand: Oktober 2024). Nach dem Aufschwung strukturierter digitaler Anlageprodukte wie BTC- und ETH-ETFs im Jahr 2024 ist die Einführung des institutionellen Staking im Rahmen der Solana Strategy von VanEck ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Erweiterung des institutionellen Zugangs zu den Kryptomärkten.

Menno Martens, Crypto Product Manager bei VanEck, äußerte sich zuversichtlich über die Fähigkeiten von Kiln: "Die ausgezeichnete Erfolgsbilanz von Kiln bei vielen Blockchains, einschließlich Solana, und die institutionellen Kapazitäten stellen sicher, dass wir ein Produkt liefern können, das den institutionellen Standards entspricht."

Laszlo Szabo, Mitbegründer und CEO von Kiln, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "VanEck setzt mit seiner Solana Strategy und seinem Produktangebot einen weiteren Meilenstein. Wir freuen uns, mit ihnen zusammen institutionellen Anlegern einen nahtlosen Zugang zu Staking-Funktionen zu bieten."

Die Partnerschaft mit VanEck ist Teil von Kilns Mission, die Wertschöpfung im Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu demokratisieren, und unterstreicht Kilns Engagement, Unternehmenslösungen bereitzustellen, die der wachsenden Nachfrage nach innovativen strukturierten Produkten wie ETNs, ETFs und ETPs gerecht werden.

Über Kiln

Kiln ist die führende Staking- und Digital-Asset-Rewards-Management-Plattform, die es institutionellen Kunden ermöglicht, Rewards auf ihre digitalen Assets zu verdienen oder Ertragsfunktionen als White-Label-Lösung in ihre Produkte zu integrieren. Kiln betreibt Validatoren auf allen wichtigen Proof-of-Stake-Blockchains und staked programmgesteuert über 8,6 Milliarden USD an Krypto-Assets und verwaltet über 4 des Ethereum-Netzwerks auf einer Multi-Client-, Multi-Cloud- und Multi-Region-Infrastruktur. Kiln bietet auch eine Validator-agnostische Produktsuite für den vollautomatischen Einsatz von Validatoren und das Reporting- und Provisionsmanagement an, die es Depotbanken, Wallets und Börsen ermöglicht, Staking- oder DeFi-Vorgänge anbieterübergreifend zu optimieren. Kiln ist nach SOC2 Typ 2 zertifiziert.

