ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, engagiert sich im Rahmen des Netto-Null-Pfads für die Science-Based Targets initiative (SBTi) und freut sich über die Anerkennung durch die EcoVadis Bronze Medal, die ihm kürzlich verliehen wurde. Diese Meilensteine bekräftigen die Anstrengungen von ProAmpac für Nachhaltigkeit und seinen Anspruch, ein verantwortungsbewusster Partner für Kunden, Mitarbeiter und Communitys zu sein.

Die EcoVadis Bronze Medal unterstreicht den langjährigen Einsatz von ProAmpac für effektivere Nachhaltigkeitsprozesse. Mit diesem Erfolg demonstriert ProAmpac die beeindruckenden Verbesserungen bei den Nachhaltigkeitsinitiativen der Marke.

Zeitgleich hat sich ProAmpac im Rahmen der SBTi dazu verpflichtet, bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen, und bestätigt seine Teilnahme an der Kampagne "Race to Zero". Das Unternehmen wird langfristige, wissenschaftlich fundierte Ziele festlegen, um Netto-Null-Emissionen in der Wertschöpfungskette zu verwirklichen. ProAmpac plant, seine definierten Ziele innerhalb der kommenden 24 Monate der SBTi zur Validierung vorzulegen.

"Diese Erfolge spiegeln das Engagement von ProAmpac wider, unsere Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen, und sind das Ergebnis unserer strategischen Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum", kommentiert Greg Tucker, Gründer, Vice-Chairman und CEO von ProAmpac. "Durch die Einführung nachhaltiger Verfahren und die Reduzierung unserer negativen Auswirkungen auf die Umwelt sorgen wir dafür, dass unsere Verpackungslösungen mit den Werten in Einklang stehen, die Verbrauchern von heute am wichtigsten sind."

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat ProAmpac sein Produktportfolio neu strukturiert, um für jede Verpackungslösung in seinem Portfolio ein nachhaltiges Merkmal anzubieten. Mit diesem Schritt verfolgt das Unternehmen sein übergeordnetes Ziel, Lösungen bereitzustellen, die zur Kreislaufwirtschaft beitragen, und seine führende Position bei der Förderung von Nachhaltigkeit in der gesamten Verpackungsindustrie zu konsolidieren.

ProAmpac wird sein Engagement für Nachhaltigkeit auf der PACK EXPO International vom 3. bis 6. November 2024 in Chicago präsentieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns am Stand S-3583. Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir liefern kreative Verpackungslösungen, bieten den besten Kundenservice unserer Branche und präsentieren preisgekrönte Innovationen auf einem vielschichtigen globalen Markt. ProActive Sustainability® eine Produktreihe, die ProAmpacs Nachhaltigkeitsansatz widerspiegelt bietet innovative, nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, mit denen wir unseren Kunden zum Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele verhelfen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die das Fundament für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Nachhaltigkeit. ProAmpac mit seinem Hauptsitz in Cincinnati (Ohio, USA) gehört zu Pritzker Private Capital, seinem Management und seinen Mitinvestoren. Nähere Informationen finden Sie auf ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Sektoren Fertigprodukte oder Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, weitgehende Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie die Abstimmung mit allen Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen dauerhaft auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen im Einzel- oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

