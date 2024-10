Lüneburg (ots) -> Haushersteller und Eigenheimbesitzer*innen aus ganz Deutschland hatten Häuser in vier Kategorien für die Abstimmung zum Musterhauspreis 2024 eingereicht> Shortlist mit 40 Häusern wurde von Immobilienexpert*innen von Musterhaus.net und TV-Architekt John Kosmalla ausgewähltDie Gewinner von Deutschlands größtem Haus-Award stehen fest: Mehr als 20.000 User*innen haben beim Musterhauspreis 2024 abgestimmt und ihre Lieblinge im Online-Voting gewählt. Zur Auswahl standen 30 Objekte aus dem gesamten Bundesgebiet in den Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomer. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr die vierte Kategorie Privathaus. Ausgerichtet wurde der Award zum fünften Mal von Musterhaus.net (https://www.musterhaus.net/), Deutschlands führendem Hausbauportal. "So sehr sich die einzelnen Häuser auch unterscheiden, eines eint alle Gewinner: Sie stehen für hervorragendes Design, 'German Engineering' und exzellente Handwerkskunst. Man spürt in jedem einzelnen Haus die Leidenschaft der Unternehmen, für die zukünftigen Hausbesitzerinnen und -besitzer Bestleistungen bis ins Detail abzuliefern", sagt Musterhaus.net-Geschäftsführer Nikolai Roth.Ausgewählt hatten die 40 Häuser der Shortlist die Immobilien-Expert*innen von Musterhaus.net gemeinsam mit John Kosmalla. Der TV-Architekt ist seit Jahren Markenbotschafter für Musterhaus.net (https://www.musterhaus.net/) und bekannt unter anderem aus der Sendung "Zuhause im Glück". "Die Auswahl der Shortlist war in diesem Jahr nicht einfach - die Qualität aller eingereichten Häuser war wirklich beeindruckend. Die Gewinner-Häuser zeigen exemplarisch, dass die Musterhaus-Branche es von Jahr zu Jahr schafft, nicht nur Trends abzubilden, sondern auch unter anderem in den Bereichen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei der Materialauswahl Standards zu setzen."Architektur setzt Individualität: Mit dem Kubushaus Pudellek als "sehr ausdrucksstarkes Einfamilienhaus im Bauhausstil" setzte sich das Unternehmen Fertighaus Weiss an die Spitze der Kategorie Premiumhaus (Wert über 850.000 Euro). Das Haus wurde in Holzrahmenbauweise errichtet und hat eine Wohnfläche von 188 Quadratmetern.Mit vielen Naturmaterialien an die Spitze: Das Unternehmen Sonnleitner Holzbauwerke gewann den ersten Preis in der Kategorie Newcomer. Das Musterhaus St. Johann Alpinstil präsentiert sich im zeitlos schönen Voralpenstil. Prägend für das Design des Gebäudes mit 153 Quadratmetern Wohnfläche sind unter anderem die zwei großen Balkone an den Giebelfronten samt Einhausungen aus gehackten Fichten-Lamellen.Minimalismus außen sorgt für Klarheit und ein Gefühl von Ruhe: In der Kategorie Einfamilienhaus siegte der Anbieter Regnauer mit dem Musterhaus Klara. Als "State of the Art" erweist sich das Gebäude auch in punkto Haustechnik, Klimaschutz, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit.In der erstmals vergebenen Kategorie Privathaus gewann das Team Bauhaus. Bei der Abstimmung unter den Musterhaus.net-User*innen überzeugte das eindrucksvolle Einfamilienhaus im Bauhausstil mit der besonderen Architektur und dem gehobenen Stil des Gebäudes.Hier alle Gewinner-Häuser 2024 in der ÜbersichtKategorie Premiumhaus1. Platz: Fertighaus Weiss / Kubushaus Pudellek (https://www.musterhaus.net/haus/fertighaus-weiss-kubushaus-pudellek)2. Platz: Sonnleitner Holzbauwerke / Musterhaus Starnberg (https://www.musterhaus.net/haus/sonnleitner-musterhaus-starnberg)3. Platz: LéonWood Holz-Blockhaus/ Blockhaus RESIDENZ ALEXANDRA (https://www.musterhaus.net/haus/leonwood-blockhaus-residenz-alexandra)Kategorie Newcomer1. Platz: Sonnleitner Holzbauwerke / Musterhaus St. Johann Alpinstil (https://www.musterhaus.net/haus/sonnleitner-st-johann-alpinstil)2. Platz: Bien-Zenker / Musterhaus CONCEPT-M Frankfurt (https://www.musterhaus.net/haus/bien-zenker-concept-m-frankfurt-1)3. Platz: LéonWood Holz-Blockhaus / Blockhaus Husky (https://www.musterhaus.net/haus/leonwood-blockhaus-husky)Kategorie Einfamilienhaus1. Platz: Regnauer / Musterhaus Klara (https://www.musterhaus.net/haus/regnauer-hausbau-musterhaus-klara)2. Platz: Bien-Zenker / Kundenhaus Evers (https://www.musterhaus.net/haus/bien-zenker-kundenhaus-evers)3. Platz: Haas Fertigbau / Kundenhaus Lindner (https://www.musterhaus.net/haus/haas-haus-kundenhaus-lindner)Kategorie Privathaus1. Platz: Team Bauhaus (https://www.musterhaus.net/privathaus/team-bauhaus)2. Platz: Steffis Landhaus (https://www.musterhaus.net/privathaus/steffis-landhaus)3. Platz: Haus No. 24 (https://www.musterhaus.net/privathaus/haus-no-24)Über Musterhaus.net:Musterhaus.net aus Lüneburg ist mit mehr als 4 Mio. Besuchern im Jahr das größte Hausbauportal Deutschlands und seit Januar 2022 ein Tochterunternehmen der FUNKE Mediengruppe. Bauinteressierte finden hier bis zu 2.500 Häuser von 350 Hausanbietern sowie viele weitere Produkte rund um Haus und Wohnen wie Küchen oder PV-Anlagen. Mit der Übernahme des führenden Energie-Portals gruenes.haus im Frühjahr 2024 hat Musterhaus.net seine Präsenz im Wachstumsmarkt für nachhaltiges Bauen und Sanieren massiv ausgeweitet. 