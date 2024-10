Die starke Nachfrage in den Sommer-Monaten hilft der Lufthansa-Aktie kaum. Die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen inklusive bestätigtem Gewinn-Ausblick sorgen an der Börse für Molltöne. Charttechnisch könnte es nun plötzlich wieder brisant werden für Europas größte Fluggesellschaft. Auch die Analysten sind uneins. Der Luftfahrt-Konzern Deutsche Lufthansa hat am Dienstag wenig überraschend einen Rückgang des operativen Gewinns im dritten Quartal gemeldet. Weil vor allem das Flaggschiff mit niedrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...