HelloFresh (HF) hat die detaillierten Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 vorgelegt, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen. Der Umsatz stieg im Quartal um 1 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1,8 Mrd. (im Einklang mit dem Konsens) und das bereinigte EBITDA (AEBITDA) stieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 72 Mio. und übertraf damit die Markterwartungen um 71 %, was auf kontrollierte Marketingkosten zurückzuführen ist. Das Management plant, in den kommenden Quartalen die Rendite auf die Marketingausgaben gegenüber dem Volumen zu priorisieren. Infolgedessen reduzierte das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für 2024 auf +1,0% bis +1,7% yoy in konstanten Währungen (gegenüber +2% bis +8,0% zuvor) und erhöhte das untere Ende seiner AEBITDA-Prognose um EUR 10 Mio. auf EUR 360 Mio. bis EUR 400 Mio. HF macht gute Fortschritte beim Ausbau seines RTE-Geschäfts auf den internationalen Märkten. Darüber hinaus führt HF mehrere strukturelle Maßnahmen durch, um die Kosteneffizienz im Bereich der Mahlzeitenpakete zu verbessern. RTE hat im 3. Quartal bereits den EBITDA-Breakeven erreicht. Die Fokussierung des Managements auf die Maximierung der Kapitalrendite im Marketing und die langfristige Cash-Generierung sowie die Konzentration auf hochwertige Kunden sollten die Profitabilität in Zukunft unterstützen. Der Kauf von HF-Aktien im Wert von EUR 10 Mio. durch CEO Dominik Richter im September signalisiert ebenfalls Optimismus für die Erholung des Unternehmens. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen aufgrund der geänderten Prognosen und einer schwächeren Konjunktur an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 10,00 (alt: EUR 11,00). Nach der starken Kursentwicklung stufen die Analysten die Aktie auf HALTEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





© 2024 AlsterResearch