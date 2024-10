Bonn (www.anleihencheck.de) - Im September sank die jährliche Inflationsrate in Kanada stärker als erwartet von 2,0 auf 1,6 Prozent - hauptsächlich bedingt durch deutlich niedrigere Benzinpreise, so die Analysten von Postbank Research.Die bevorzugten Inflationsraten der Bank of Canada, VPI-Trim und VPI-Median, seien um durchschnittlich 0,17 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, was die durchschnittliche annualisierte Drei-Monats-Rate auf 2,1 Prozent senke. ...

