Hannover (www.anleihencheck.de) - Französische Emittenten zeigten sich nach der Sommerpause bisher recht zurückhaltend, so Alexander Grenner, Lukas Kühne und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Dies liege nach Erachten der Analysten der NORD/LB nicht zuletzt an den im Zuge der Haushaltsdebatte stark herausgelaufenen Spreads. Da einige französische Banken ihr Funding für 2024 allerdings noch nicht abgeschlossen hätten, könnten einige Marktteilnehmer aufgrund des kurzen Restjahres - in Verbindung mit der vor der Tür stehenden US-Wahl - dem Trugschluss erliegen, dass sich die Emittenten in einer Art Zwickmühle befänden. ...

