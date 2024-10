Mladá Boleslav (ots) -› Neuer 2,0 TSI-EVO-Benziner stellt 195 kW (265 PS) Leistung bereit und bringt sie serienmäßig per Allrad auf die Straße› RS-spezifische Karosserieakzente in Hochglanz-Schwarz, Frontgrill mit horizontalem Leuchtstreifen› Kodiaq RS rollt auf 20-Zoll-Rädern, für den Innenraum stehen zwei Design Selections zur Wahl› Hochwertige Serienausstattung umfasst unter anderem Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, Progressivlenkung, Adaptives Fahrwerk DCC Plus und Canton SoundsystemDie zweite Generation des Škoda Kodiaq RS legt nochmals an Leistung zu: Der neue 2,0 TSI-Benziner im dynamischen Topmodell der SUV-Reihe stellt 195 kW (265 PS) bereit. Karosseriedetails in hochglänzendem Schwarz bis hin zur D-Säule kennzeichnen die sportlichste Variante unverkennbar als Teil der RS-Familie. Spezielle Stoßfänger und der horizontale Leuchtstreifen entlang des Frontgrills unterstreichen den dynamischen Auftritt. Die reichhaltige Serienausstattung umfasst unter anderem Matrix-LED- Hauptscheinwerfer, Progressivlenkung, Adaptives Fahrwerk DCC Plus und ein Canton Soundsystem. Für den Innenraum stehen zwei Design Selections zur Wahl.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5898353