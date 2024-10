Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) passt ihre Jahresprognose 2024 nach oben an. Trotz Herausforderungen wie der anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland, den Konflikten im Nahen Osten und dem Krieg in der Ukraine konnte HHLA in den ersten neun Monaten 2024 eine positive Entwicklung verzeichnen. Ein Anstieg im Transportvolumen sowie eine solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment Hafenlogistik trugen maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem leichten Anstieg im Containerumschlag und einem deutlichen Plus beim Containertransport. ...

