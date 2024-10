DJ MARKT USA/Leichtes Plus - Alphabet überzeugt mit Zahlen

Mit einem moderaten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,3 Prozent. Leicht gestützt wird das Sentiment von guten Alphabet-Zahlen. Die Google-Mutter hat die Erwartungen übertroffen. Nach der Schlussglocke stehen mit den Ergebnissen von Microsoft und Meta Platforms weitere Geschäftszahlen von wichtigen Technologie-Konzernen an. Am Donnerstag folgen dann unter anderem noch Apple und Intel.

Daneben steht mit der Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal ein wichtiger Konjunkturtermin auf der Agenda. Allerdings sind die Blicke der Anleger vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag gerichtet. Dieser dürfte Aufschluss über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. Die Erwartung, dass die Fed weitere Zinssenkungen vornehmen wird, wurde durch den Rückgang der offenen Stellen - ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften - auf den niedrigsten Stand seit 2021 am Vortag untermauert.

Daneben gibt weiter die Berichtssaison den Takt vor. Vor der Startglocke legen unter anderem Caterpillar, Kraft Heinz, Abbvie und GE Healthcare ihre Zahlen vor. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Alphabet vorbörslich um 5,7 Prozent nach oben. Der Konzern hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal erneut kräftig gesteigert und übertraf die Erwartungen. Steigende Nachfrage nach KI-Chips und anderen Produkten für Rechenzentren haben den Quartalsumsatz von Advanced Micro Devices (AMD) stark angetrieben. Der Ausblick des Chip-Herstellers fiel dagegen etwas schwächer als erwartet aus. Die Aktie verliert 8,1 Prozent.

Visa klettern um 1,7 Prozent. Das Kreditkartenunternehmen ist gewachsen und übertraf die Prognosen. Mondelez hat einen Gewinnrückgang und einen Umsatzanstieg ausgewiesen. Dennoch schnitt das Snack-Unternehmen besser ab als erwartet. Für den Kurs geht es um 0,3 Prozent aufwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2024 06:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.