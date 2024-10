Steyr (ots) -Besinnliche Vorweihnachtszeit in der Christkindlstadt SteyrIm weltbekannten Postamt Christkindl werden jedes Jahr 1,5 Millionen Briefsendungen mit dem Weihnachtsstempel und der Sondermarke, heuer mit dem Motiv der Orgelkrippe der Pfarrkirche Wagrain, in alle Welt versendet. Auch tausende Kinderbriefe mit vielen Wünschen werden natürlich alle beantwortet. Das Postamt findet man im Wallfahrtsort Christkindl, gleich hinter der barocken Wallfahrtskirche. Im Pfarrhof erklären ehrenamtliche Mitarbeiter liebevoll die Geschichten rund um die besonderen Krippenraritäten.Rund um Christkindl entstanden zahlreiche adventliche Traditionen. Einzigartig ist das 1. Österreichische Weihnachtsmuseum, täglich können hier über 14.000 Stück historischer Christbaumschmuck bestaunt werden. Mit der Erlebnisbahn im selben Haus geht es in Schienengondeln über drei Etagen bis in die Engelwerkstatt im Dachgeschoss.Episoden der Weihnachtszeit und aus dem früheren Steyrer Handwerksleben werden im Steyrer Kripperl, eines der letzten bespielten Stabpuppentheater, wieder zum Leben erweckt und lebhaft nachgespielt. Die Spielart wurde 2018 mit dem UNESCO Gütesiegel "Immaterielles Kulturerbe" ausgezeichnet."Glühend, klingend und genussvoll rund um den Leopoldibrunnen" heißt es im idyllischen Adventdorf am Stadtplatz, zwischen Schmiedevorführungen und traditionellem Adventblasen treffen sich hier das Steyrer Christkindl, der Nikolaus oder die Steyrer Nachtwächter nach getaner Arbeit.Es empfiehlt sich eine öffentliche Anreise nach Steyr, da sich der Bahnhof bzw. Busterminal in unmittelbarer Zentrumsnähe befinden.TIPP: 3-Tages-Arrangement "Advent in der Christkindlstadt Steyr" ab \ua792 139,- pro Person, täglich buchbar!www.christkindlregion.comPressekontakt:Tourismusverband Steyr und die Nationalpark RegionSigrid HacklTelefon: 07252-53229E-Mail: s.hackl@steyr-nationalpark.atOriginal-Content von: Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136447/5898387