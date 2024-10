In den ersten neun Monaten 2024 hat die FUCHS SE ein EBIT von 334 Millionen Euro erzielt, was einer Steigerung um 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht - ein positives Ergebnis trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds. Alle drei Weltregionen trugen zu diesem Wachstum bei: In Asien-Pazifik setzte sich die Erholung in China fort, Nord- und Südamerika überzeugten mit einem EBIT-Anstieg von rund 15 %, und auch Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) verzeichneten solide Zuwächse. Der Umsatz lag aufgrund von Währungseffekten leicht unter dem Vorjahr bei 2.666 Millionen Euro. Zwei bedeutende Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...