Lüchow (ots) -Die kreative Lebensart in der Urlaubsregion Wendland.Elbe zieht Künstler und Kunsthandwerker, Kulturliebhaber und Musikfreunde seit jeher magisch an. In praktisch jedem Dorf der weitläufigen, naturnahen Region lassen sich besondere kulturelle Schätze entdecken. Bereits jetzt steht fest: Auch im Jahr 2025 werden wieder herausragende Kulturveranstaltungen im Landkreis Lüchow-Dannenberg stattfinden. Wir werfen bereits heute einen Blick darauf.So bildet die Musikwoche Hitzacker vom 28.02. bis 09.03.2025 den Auftakt in die facettenreiche Festivalsaison des Wendlandes. Das bedeutet Musikgenuss auf allen Ebenen, zum zweiten Mal unter der künstlerischen Leitung des Mahler Chamber Orchestra (Foto). Das treffende Motto der 39. Musikwoche Hitzacker lautet "Bewegte Zeiten". Musikalischer Partner ist der norwegische Pianist Leif Ove Andsnes, der als Solist und in verschiedenen Kammermusikformationen zu hören sein wird. Im Zentrum des Festivals steht Musik, die um die 1920er Jahre in Paris entstand - in einem Jahrzehnt des künstlerischen Aufbruchs. Besucher können in nicht weniger als 18 Veranstaltungen während der zehn Musikwochen-Tage herausragende Musikerinnen und Musiker in der kleinen Stadt an der Elbe und darüber hinaus erleben. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Maurice Ravel, Louis Vierne, Igor Strawinsky und Francis Poulenc. Bekanntes trifft auf Unbekanntes, größere Ensembles wechseln sich mit kleineren Formaten ab. Immer stehen dabei kammermusikalischer Dialog, Offenheit für Neues und musikalische Vielfalt im Fokus. Bereits ab dem 4. November 2024 ist das Festivalbüro besetzt und der Ticketverkauf beginnt. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.musikwoche-hitzacker.de.Doch damit nicht genug: Ein reiches Programm des Kneippvereins (www.kneippverein-hitzacker.de) erwartet auch 2025 die Besucher des Kneipp-Ortes Hitzacker. Das Programm verbindet die Kneippsche Philosophie mit modernem, wendländischem Charme: ein - im wahrsten Wortsinne - erfrischendes Urlaubserlebnis und damit eine hervorragende Ergänzung eines ausgedehnten Wander-, Rad- oder Reiturlaubs entlang der Elbe."Für jede und jeden Kulturinteressierten soll etwas dabei sein", lautet das Motto des Kulturrings Dannenberg (www.kulturring-dannenberg.de). Dazu werden Künstlerinnen und Künstler aus den Kulturmetropolen regelmäßig mit vielversprechenden Veranstaltungen in die Urlaubsregion geholt. Der Blick auf die eigenen Talente aus der Region kommt dabei nie zu kurz. Von großen Sinfoniekonzerten und ambitioniertem Tanz über Kabarett und Comedy bis hin zu Kammerkonzerten und Theaterstücken reicht die bunte Mischung, und immer mit dabei: Jazz und neue Musik, was einen Kurzurlaub im Wendland auch akustisch bereichert.Der Pfingstmarkt in Satemin (www.pfingstmarkt-satemin.de) versteht sich schließlich im "Konzert" der vielen kulturellen Highlights durchaus als besonderes Angebot an historischem Ort. Das heißt: Einfach vorbeikommen und Platz nehmen in der Dorfrunde, um die sympathische Atmosphäre zwischen der Landarchitektur des Rundlings Satemin und dem ausgesuchten Kunsthandwerk der Aussteller auf sich wirken zu lassen. Der Pfingstmarkt gilt als einer der schönsten Märkte für Kunsthandwerk in Norddeutschland und findet jedes Jahr zu Pfingsten im Rundlingsdorf Satemin im Wendland statt, einzigartige Baukultur mit viel Geschichte inklusive. Liebhaber finden hier feinste, handgemachte Werke aus den Bereichen Schmuck, Textil, Keramik, Holz, Metall, Papier und vieles mehr.In der zweiten Jahreshälfte 2025 stehen dann die 80. Saison der Sommerlichen Musiktage und die 32. Schubertiaden in Schnackenburg im Kalender. Weitere Informationen zu all diesen Ereignissen, ebenso wie zu den zahlreichen Veranstaltungen der 13 Museen im Wendland, lassen sich im digitalen Veranstaltungskalender abrufen: https://wendland-elbe.de/de/veranstaltungskalender/Die Urlaubsregion Wendland.Elbe ist die natürlich-kreative Destination für alle, die bewusst entschleunigen und authentisch genießen wollen. Seit 2023 trägt die Urlaubsregion Wendland.Elbe den Green Destinations Silver Award für ihre umfassenden und systematischen Nachhaltigkeitsbemühungen.