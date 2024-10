Die Novartis-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Anstieg an der Schweizer Börse SIX. Um 11:48 Uhr kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,21 CHF. Im Tagesverlauf wurden bereits 743.786 Aktien gehandelt. Trotz des positiven Trends liegt der Kurs noch 6,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das am 2. September 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,78 USD je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Übernahme belastet Bilanz

Die kürzlich abgeschlossene Übernahme des Biotech-Unternehmens Morphosys wirft jedoch Schatten auf die positive Kursentwicklung. Novartis musste eine Abschreibung in Höhe von 800 Milliarden Dollar auf den Zukauf vornehmen. Diese überraschende Entwicklung zeigt, dass der Pharma-Riese möglicherweise kein glückliches Händchen bei der Akquisition bewiesen hat. Trotz dieser Belastung bleibt abzuwarten, wie sich die Integration von Morphosys langfristig auf die Geschäftsentwicklung von Novartis auswirken wird.

Novartis Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...