© Foto: DALL·E

In einem zunehmend volatilen Marktumfeld setzen Anleger verstärkt auf Qualität, Stabilität und gezielte Wachstumschancen. Victoria Greene, Chief Investment Officer bei G Squared Private Wealth, sieht aktuell drei Titel, die sich nicht nur stark entwickelt haben, sondern auch in den kommenden Monaten weiteres Aufwärtspotenzial bieten. Zu ihren Favoriten zählt der Einzelhandelsriese Walmart. Obwohl die Aktie zuletzt fiel, legte sie im Sechs-Monats-Vergleich immer noch um über sieben Prozent zu. Greene sieht in der aktuellen Kursbewegung eine gesunde Konsolidierung. "Ich sehe die Aktie locker wieder bei einhundert", sagte sie gegenüber CNBC. Gerade im Kontext neuer Zölle und geopolitischer …