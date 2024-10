Mainz (ots) -Weltstar Nana Mouskouri, magische Momente mit den Ehrlich Brothers und das Beste aus Schlager und Pop: Giovanni Zarrella präsentiert seine Samstagabendshow - "Die Giovanni Zarrella Show" - am 9. November 2024, 20.15 Uhr im ZDF erstmals live aus der Lokhalle in Göttingen.Eine ganz besondere Ehre ist der Besuch von Weltstar Nana Mouskouri: Mit ihrer unverwechselbaren Stimme hat sie Musikgeschichte geschrieben und ist neben Madonna und Taylor Swift eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Ihr Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" ist einer der wenigen TV-Events anlässlich ihres 90. Geburtstags, zu dem sie ihrem deutschen Publikum ein Geschenk bereitet und unvergessliche Hits wie "Guten Morgen Sonnenschein" und "Weiße Rosen aus Athen" neu in philharmonischem Arrangement präsentiert.Mit Peter Maffay begrüßt Giovanni Zarrella an diesem Abend eine weitere Musiklegende auf seiner Bühne. Gemeinsam mit seiner Band erinnert Maffay an seine letzte große Stadion-Tournee in diesem Sommer, bei der auch sein aktuelles Livealbum entstanden ist - damit landete er zum 21. Mal auf Platz 1 der Charts und überbot erneut seinen eigenen Chartrekord. Das Beste des deutschen Schlagers garantieren Stars wie Roland Kaiser, Andrea Berg, Nino de Angelo, Marianne Rosenberg, Ben Zucker, Ella Endlich, Oli.P und Anna-Carina Woitschak. Neue Musik gibt es außerdem von der Band Santiano. Bevor Maite Kelly im nächsten Jahr eine TV-Pause einlegt, wird sie bei Giovanni ihre Fans mit einem Hitmedley in Partystimmung versetzen.Auch deutsche Popgrößen haben sich angekündigt, allen voran die Singer-Songwriterin LEA, Max Giesinger und Michael Schulte. Die beiden Freunde Giesinger und Schulte werden gemeinsam mit Giovanni Zarrella musikalisch an den Mauerfall vor 35 Jahren erinnern. Einen weiteren Song mit einer Botschaft für Frieden und Freiheit präsentieren die Voices for UNICEF mit dem Udo Lindenberg-Klassiker "Wozu sind Kriege da" in einer englischen Neuaufnahme. Mit Geigenvirtuose David Garrett und dem kroatischen Cellisten Stjepan Hauser stehen zwei weltweit gefeierte Instrumentalisten gemeinsam auf der Bühne und setzen mit ihrer Version des Taylor-Swift-Hits "Shake It Off" ein weiteres Highlight.Für magische Momente neben der Musik sorgen die Ehrlich Brothers: Seit vielen Jahren verzaubern Deutschlands erfolgreichste Magier ihr Publikum. In Göttingen präsentieren sie eine ihrer spektakulärsten Illusionen der vergangenen zehn Jahre.Die Sendung wird mit Untertiteln und Live-Audiodeskription ausgestrahlt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter https://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Login),per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationeDie Giovanni Zarrella Show in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-show)PressekontaktZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5898430