Aktuelle Daten vom Arbeitsmarkt der USA: Der ADP-Arbeitsmarktbericht (Oktober) ist mit 233.000 neuen Stellen deutlich besser ausgefallen als erwartet (Prognose war +110.000 Stellen; Vormonat war 143.000 Stellen, nun auf 159.000 nach oben revidiert). Nela Richardson von ADP kommentiert: "Even amid hurricane recovery, job growth was strong in October. As we round out the year, hiring ...

