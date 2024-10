Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturerholung im Euroraum hat sich im Sommer fortgesetzt und überraschend sogar noch etwas an Dynamik gewonnen, so Christian Lips von der NORD/LB.Das saison- und preisbereinigte BIP habe um 0,4% Q/Q zugelegt. Frankreich habe vom Einmaleffekt der Olympischen Spiele in Paris profitiert. Deutschland habe sich gestützt durch den Konsum leicht von dem Einbruch im Frühjahr erholen können, bleibe aber Europas Sorgenkind. Selbst wenn man das kräftige Plus Irlands ausklammere, seien die harten Konjunkturindikatoren im dritten Quartal solider ausgefallen als es die Stimmungsindikatoren nahegelegt hätten. Dies stütze zusammen mit dem Wiederanstieg der Inflationsrate die Argumentation der Falken im EZB-Rat und spreche gegen einen großen Zinsschritt der EZB im Dezember. (30.10.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...