Die Edelmetalle haben sich in der aktuellen Woche einheitlich und positiv entwickelt. Gold glänzt mit einem Plus von 1,5 %, Silber legte 1,9 % zu, Platin steht 2,5 % höher und Palladium verbuchte einen leichten Anstieg um 0,18 %. Während Anleger verstärkt auf Gold setzen, um sich in Zeiten globaler Unsicherheiten abzusichern, bleibt auch die Nachfrage nach Silber und anderen Edelmetallen beständig. Welche Faktoren hinter diesen Entwicklungen stecken und welche Markttendenzen Anleger erwarten können, zeigt die folgende ...

