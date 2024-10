Xiaomi, der chinesische Technologiekonzern, der vor allem für Smartphones und Haushaltsgeräte bekannt ist, macht weiterhin gute Fortschritte in der Elektroautobranche. Das Unternehmen gab am Dienstag Auslieferungszahlen für Oktober bekannt, mehr Details dazu gibt es hier. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es im Oktober mehr als 20.000 SU7-Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat, was die erfolgreiche Hochskalierung seiner Produktion in einem hart umkämpften Markt unterstreicht. Xiaomi bekräftigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...