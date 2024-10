© Foto: adobe.stock.com



Der Goldpreis nimmt seine fulminante Rekordjagd wieder auf. Das mag mit Blick auf die Entwicklung am Anleihemarkt überraschen, doch die Goldpreisrallye ist eher das Ergebnis der Suche nach einem sicheren Hafen. Goldpreisrallye vs. Renditeanstieg bei Anleihen Steigende Goldpreise und gleichzeitig anziehende Renditen bei Anleihen schließen sich eigentlich aus. Sinkende Renditen begünstigen zweifelsohne Gold. Doch es gab in der Vergangenheit bereits Phasen, in denen der Goldpreis in einem Umfeld steigender Renditen zulegen konnte. Und auch aktuell ist dieses Bild zu beobachten. Hierzu ein Blick auf die jüngste Entwicklung der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen. Mitte …