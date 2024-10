Die LPKF Laser & Electronics AG verzeichnet einen leichten Kursrückgang, bleibt aber im Jahresvergleich deutlich im Plus. Am 30. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 8,755 Euro, was einem Tagesverlust von 0,68% entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 21,09% eine insgesamt positive Tendenz. Der Technologiehersteller für Lasersysteme zur Mikromaterialbearbeitung bewegt sich derzeit 20,79% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 22,04% unter dem Jahreshoch.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von LPKF Laser & Electronics zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,72, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 51,18 angegeben, während das aktuelle KGV bei 122,27 liegt. Diese Werte deuten auf eine herausfordernde Bewertungssituation hin, [...]

Hier weiterlesen