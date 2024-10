Man erinnert sich noch an seine Kindheit und die in fast jedem Haushalt herumliegenden Knax-Heftchen. In den 90er-Jahren kamen Jungs und Mädels fast gar nicht an diesen Werbemitteln vorbei, mit denen die Sparkassen schon die Jüngsten auf ihre Seite ziehen wollten. Denn klar - wer auf dem Dorf oder in der Kleinstadt groß wurde, kannte oftmals nur Sparkasse oder Volksbank und irgendwohin musste ja das Weihnachts- und Geburtstagsgeld von Oma und Opa hin. Nicht wenige sind später genau auf diesen Konten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...