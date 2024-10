© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Alexander C. Karp, der CEO von Palantir, hat innerhalb der letzten drei Handelstage einen erheblichen Anteil seiner Aktien des Unternehmens verkauft. Nach einer Mitteilung an die SEC veräußerte Karp innerhalb von drei Tagen Aktien im Wert von rund 254 Millionen US-Dollar. Die Transaktionen wurden gemäß einem vordefinierten Rule 10b5-1 Handelsplan durchgeführt, der es Insidern ermöglicht, Aktien zu festgelegten Zeiten zu verkaufen. Am 25. Oktober, 28. Oktober und 29. Oktober hat der CEO insgesamt 5,66 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 45 US-Dollar abgestoßen. Diese Verkäufe erfolgten im Zuge der Umwandlung von fälligen Class B Common Stock Optionen in Class A Common …