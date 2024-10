Toronto (ots/PRNewswire) -- Meilenstein schuldenfrei: Valour Inc. hat seine ausstehenden Schulden mit einer abschließenden Zahlung in Höhe von 5,5 Millionen kanadischen Dollar (4 Millionen US-Dollar) am 16. Oktober 2024 beglichen und damit seine Finanzlage gestärkt.- Strategisches Wachstum und Expansion: Dieser Schuldenerlass ermöglicht es Valour, seine Ressourcen auf Wachstum, Innovation und die Expansion in neue Produkte und Märkte im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu konzentrieren.- Verbesserte finanzielle Agilität: Die Rückzahlung, die ohne die Emission von neuem Eigenkapital oder neuen Schuldtiteln erfolgte, unterstreicht Valours diszipliniertes Finanzmanagement und ermöglicht es dem Unternehmen, die sich bietenden Ertragschancen weiter zu verfolgen.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein krypto-natives Technologieunternehmen, das an vorderster Front bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") steht, gibt stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, "ETPs") für einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten, seine ausstehenden Schulden erfolgreich getilgt hat, nachdem am 16. Oktober 2024 eine abschließende Rückzahlung in Höhe von 5,5 Millionen kanadischen Dollar (4 Millionen US-Dollar) erfolgt ist.Mit dieser Zahlung hat Valour alle ausstehenden Darlehen getilgt, seine Bilanz weiter gestärkt und sein Engagement für ein verantwortungsvolles Kapitalmanagement unterstrichen. Dieser finanzielle Meilenstein versetzt Valour in die Lage, seine Ressourcen voll und ganz auf Wachstum und Innovation auf dem Markt für digitale Vermögenswerte auszurichten und seine Rolle als führender Anbieter zugänglicher Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte zu festigen.Während Valour nun schuldenfrei ist, verbleibt DeFi Technologies ein Restdarlehen in Höhe von 8,3 Millionen Dollar (6 Millionen US-Dollar) bei Genesis Global Capital LLC ("Genesis"). Es wird erwartet, dass dieser Saldo nach Abschluss des Konkursverfahrens von Genesis aufgelöst wird, was die strategische finanzielle Basis von DeFi Technologies weiter stärkt.Der Schuldenabbau wurde ohne die Ausgabe zusätzlichen Eigenkapitals oder die Aufnahme neuer Schulden erreicht, was die disziplinierte Vorgehensweise des Unternehmens beim Cashflow-Management widerspiegelt. Durch den Abbau von Zinsverbindlichkeiten erhöht das Unternehmen seine Flexibilität, um neue Einnahmequellen im Bereich der digitalen Assets zu erschließen."Die fortlaufende Schuldentilgung ist ein Beweis für die finanzielle Disziplin von Valour und unser Engagement für nachhaltiges Wachstum im Sektor der digitalen Vermögenswerte", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. "Durch die Tilgung unserer Schulden ist Valour nun vollständig in der Lage, seine Ressourcen für Wachstum und Expansion in neue Produkte und Märkte zu nutzen. Dieser Erfolg erhöht unsere strategische Flexibilität und ermöglicht es uns, neue Chancen zu nutzen und unseren Investoren und Stakeholdern einen langfristigen Mehrwert zu bieten, während wir weiterhin eine führende Rolle im Bereich der Investitionen in digitale Vermögenswerte einnehmen."Diese Leistung unterstreicht die starke Finanzkraft und das disziplinierte Kapitalmanagement von Valour. Durch die Reduzierung der Verbindlichkeiten bekräftigt Valour sein Engagement, seine finanzielle Flexibilität zu nutzen, um seine Marktposition zu stärken und neue Möglichkeiten in der Branche für digitale Vermögenswerte zu nutzen.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem, aber nicht ausschließlich, auf mögliche Einnahmen von Aussagen aus seinen digitalen Vermögenswerten, auf künftige Zinsaufwendungen, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs (börsennotierter Produkte), das regulatorische Umfeld hinsichtlich des Wachstums und der Einführung dezentraler Finanzen, die Verfolgung geschäftlicher Chancen durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie auf die diesbezüglichen Vorzüge oder potenziellen Renditen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2542913/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Valour_Inc__Eliminates.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-inc-von-defi-technologies-tilgt-schulden-mit-jungster-zahlung-in-hohe-von-5-5-millionen-kanadischen-dollar-4-millionen-us-dollar-und-starkt-damit-die-finanzlage-fur-wachstum-und-expansion-302291557.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5898579