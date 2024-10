NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Dank geringerer Kosten hätten die Briten die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Rajan Sharma am Mittwochmorgen. Die Ziele für das Impfstoffgeschäft seien allerdings erneut gesenkt worden. Arexvy und Shingrix hätten die Erwartungen prozentual zweistellig verfehlt./ag/gl



