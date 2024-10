Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Uptempo, die führende Plattform für Enterprise-Marketingplanung, kündigt heute neue Funktionen an, die globalen Marketingteams helfen, eine größere Wirkung und einen besseren ROI zu erzielen. Diese neuen Funktionen bieten Marketingverantwortlichen detaillierte Einblicke in ihre Ausgaben sowie in weitere Schlüsseldaten und bringen Transparenz, Schnelligkeit und Agilität in den Planungs- und Budgetierungsprozess. Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen ihre Marketingausgaben verstärkt unter die Lupe nehmen, um Marketingaktivitäten effizienter zu gestalten."Oft verlassen sich große, globale Marketingteams auf ein einziges System für Planung und Budgetierung - in der Regel Microsoft Excel. Dies führt zu erheblichen Herausforderungen bei der Kampagnendurchführung und der präzisen Berichterstattung", sagt Scott Ernst, CEO von Uptempo. "Diese neuen Funktionen verschaffen Marketern mehr Einblick in ihre Ausgaben, sodass strategische Entscheidungen sicher getroffen werden können. Jeder Dollar kann jetzt nachverfolgt werden, um sicherzustellen, dass er direkt zur Erreichung der Geschäftsergebnisse beiträgt."Uptempo schließt damit die Lücke zwischen Planung und Budgetierung und verbessert die Ausgabenverfolgung und -abstimmung über verschiedene Marketingtaktiken hinweg. Besonders hervorzuheben ist Multi-Activity-Funding, eine neue Funktion mit folgenden Vorteilen:- Präzise Ausgabenverfolgung - Bietet detaillierte Einblicke in kampagnen- und taktikbezogene Ausgaben für eine genaue ROI-Messung.- Einfache Abstimmung - Erleichtert die Zuordnung von Budget auf Rechnungen und Bestellungen.- Erhöhte Flexibilität - Ermöglicht das Aufteilen von Agentur- und Dienstleister-Rechnungen auf mehrere Kampagnen.- Strategische Ausrichtung - Stellt sicher, dass jeder ausgegebene Dollar durch transparente und vernetzte Planung und Budgetierung zur Erreichung der Unternehmensziele beiträgt.Uptempos Multi-Activity-Funding verändert das Budgetmanagement für Marketer, sodass Investitionen strategisch ausgerichtet, präzise nachverfolgt und optimal genutzt werden können.Über UptempoUptempo ist ein weltweit führender Anbieter von Marketingplanungssoftware für Unternehmen. Die Uptempo-Plattform ermöglicht es Marketern, selbstbewusst zu handeln, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Umsatzbeitrag zu steigern, indem sie ihnen hilft, besser zu planen, schneller zu reagieren, effizienter zu investieren und Aktivitäten sicher umzusetzen. Uptempo wird von mehr als 350 führenden Unternehmen verwendet, darunter Autodesk, BestBuy, Unilever und Land O'Lakes.Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.uptempo.io oder folgen Sie Uptempo auf LinkedIn.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2252558/4995199/Uptempo_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/uptempo-stellt-neue-marketingplanungsfunktionen-vor-die-teams-bei-der-optimierung-von-marketingausgaben-und-der-ausrichtung-von-kampagnenplanen-an-geschaftsergebnissen-unterstutzen-302290734.htmlPressekontakt:Thao Ngo,press@uptempo.ioOriginal-Content von: Uptempo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169647/5898595