Düsseldorf (ots) -Welche Auswirkungen hat psychische Gewalt auf Kinder? Muss ein Trauma lebenslang sein? Und wie lässt sich vermeiden, dass Eltern eigene Verletzungen auf ihre Kinder übertragen? Die SOS-Kinderdörfer weltweit laden gemeinsam mit der Rheinischen Post zu einem besonderen Abend ein, der diese Fragen beantwortet und sich ganz dem Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen widmet.Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 6. November 2024, um 19:00 Uhr im Theater der Träume in Düsseldorf statt.Die prominenten Gäste, der bekannte Autor und Komiker Torsten Sträter und Influencerin Betty Taube, setzen sich mit den SOS-Kinderdörfern weltweit dafür ein, jungen Menschen nach schweren Traumata Hoffnung und Heilung zu ermöglichen.Durch ihre persönliche Geschichte sind sowohl Sträter als auch Taube eng mit dem Thema verbunden: Beide sprechen offen über mentale Gesundheit und es ist ihnen ein Anliegen, den Umgang mit psychischen Erkrankungen zu enttabuisieren.Die Veranstaltung wird von Lorena Rae, internationales Model und langjährige SOS-Kinderdörfer-Botschafterin, moderiert. Barbara Gruner, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, spricht mit den Gästen unter anderem über die dringende Notwendigkeit, Kindern einen geschützten Rahmen für ihr emotionales und körperliches Wohl zu bieten."Ich möchte mich engagieren und auf die wichtige Arbeit der SOS-Kinderdörfer aufmerksam machen, damit Kinder, die eigentlich keine Hoffnung mehr hatten, wieder ein selbstbestimmtes Leben führen können", erklärt Torsten Sträter.Viele Kinder und Jugendliche, die durch Gewalt, den Verlust ihrer Eltern oder Vertreibung traumatisiert wurden, tragen seelische Wunden, die unbehandelt oft das gesamte Leben beeinflussen. Besonders in ärmeren Ländern sind die Experten der SOS-Kinderdörfer oftmals die einzige Anlaufstelle, die traumatisierten Kindern qualifizierte psychologische Unterstützung bietet. Diese Arbeit ist entscheidend, um jungen Menschen ein stabiles Selbstwertgefühl, soziale Kompetenz und Eigenständigkeit zu ermöglichen.Interviews und AkkreditierungFür Journalisten besteht die einmalige Gelegenheit, Interviews mit Torsten Sträter, Betty Taube und Barbara Gruner nach vorheriger Akkreditierung zu vereinbaren.Für Akkreditierung oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Anne Beck oder Sarah Krka unter: Anne.Beck@sos-kd.org. oder Sarah.Krka@sos-kd.org.Bildmaterial & Short Bios:Unter folgendem LINK (https://soscv-my.sharepoint.com/personal/helena_leitner_sos-kd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhelena_leitner_sos-kd_org%2FDocuments%2FMarketing-Communications%2F06-VIPs%26Influencer%2FEvents%2FMental%20Health%20Torsten%20Str%C3%A4ter%20%26%20Betty%20Taube%2FBildmaterial&ct=1730113311444&or=Teams-HL&ga=1&LOF=1) finden Sie Bildmaterialien (Portraits sowie aus den Programmbesuchen) und HIER (https://soscv-my.sharepoint.com/personal/helena_leitner_sos-kd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhelena_leitner_sos-kd_org%2FDocuments%2FMarketing-Communications%2F06-VIPs%26Influencer%2FEvents%2FMental%20Health%20Torsten%20Str%C3%A4ter%20%26%20Betty%20Taube%2FShort%20Bios&ct=1730113377416&or=Teams-HL&ga=1&LOF=1) geht es zu den Kurzbiografien von allen Teilnehmern des Paneltalks.Wir freuen uns, Sie an diesem besonderen Abend begrüßen zu dürfen.Weitere Infos:Informationen zum Programm des Abends finden Sie unter:SOS & Friends | Torsten Sträter für die SOS-Kinderdörfer weltweit (sos-kinderdoerfer.de) (https://www.sos-kinderdoerfer.de/sos-and-friends-torsten-straeter)Informationen zum Thema Mental Health und SOS-Kinderdörfer Programmen finden Sie unter:Trauma und Therapie: Verletzte Kinderseelen | SOS-Kinderdörfer (https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/wie-wir-helfen/gesundheit/trauma-therapie-kinder)Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Anne BeckPressesprecherin SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0151 25833208E-Mail: anne.beck@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5898616