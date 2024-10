Vaduz (ots) -Bereits zum vierzehnten Mal veröffentlicht die Regierung den jährlichen Statusbericht "Menschenrechte in Liechtenstein 2023 - Zahlen und Fakten". Als etabliertes Nachschlagewerk bietet der Bericht einen Überblick über Liechtensteins Engagement im Bereich der Menschenrechte innerhalb internationaler Organisationen und auf nationaler Ebene sowie über aktuelle Zahlen zur Menschenrechtslage in Liechtenstein.Der erste Teil des Berichts beleuchtet zum einen die Bedeutung und Relevanz der Menschenrechte für Liechtenstein sowie die jüngsten Gesetzesänderungen und Initiativen in diesem Bereich. Zum anderen wird auf das internationale Engagement und entsprechende Aktivitäten Liechtensteins sowie auf aktuelle Berichterstattungen an internationale Menschenrechtsgremien eingegangen.Eine Besonderheit im Berichtsjahr stellte die Übernahme des Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarats im November 2023 dar. Im Rahmen des Vorsitzes konnte Liechtenstein sein Engagement im Menschenrechtsbereich im In- und Ausland unter Beweis stellen sowie gleichzeitig intensivieren. Ein weiterer Höhepunkt stellte im Berichtsjahr die Ratifikation des UNO-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dar.Im zweiten Teil wird die Menschenrechtssituation in Liechtenstein - anhand aktueller Zahlen und Statistiken - zu rund 65 menschenrechtsrelevanten Themen veranschaulicht. Der Bericht bildet somit die Basis für eine umfassende Einschätzung und eine langfristige Beobachtung der Menschenrechtssituation in Liechtenstein und bietet zusätzlich die Grundlage für die allfällige Einleitung zu ergreifenden Massnahmen. Als Datenquellen dienen amtliche Statistiken, interne Datenbestände verschiedener Amtsstellen, Jahresberichte von staatlichen und nicht staatlichen Stellen sowie Informationen aus relevanten Medienberichten und wissenschaftlichen Arbeiten.Der Bericht wurde im Auftrag der Regierung vom Liechtenstein-Institut erstellt. Er ist auf der Homepage des Amts für Auswärtige Angelegenheiten unter www.aaa.llv.li auf der Startseite sowie in der Rubrik "Publikationen" verfügbar.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportEmma Schwärzler, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 69Emma.Schwaerzler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925373