NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Ergebnisse seien zwar alles andere als so, wie man sie gerne hätte, schrieb Analyst Stephen Reitman am Mittwochmorgen. Der Quartalsbericht liefere dem Management aber auch keine neuen Argumente für historische Einsparungen und vermeintlich notwendige Opfer der Belegschaft in Deutschland./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 07:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 07:35 / UTC



ISIN: DE0007664039

