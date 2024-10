Lindau/Lustenau (ots) -Zielmärkte: Energiewirtschaft, Automobilindustrie inklusive Zulieferer, Luftfahrt, Schifffahrt, Chemische Industrie, Verpackungswirtschaft und BatterieherstellungMit über 252 angemeldeten und 128 vergebenen Patenten weltweit zählt sich die deutsch-österreichische Industriegruppe Obrist Group zu den wichtigsten globalen Innovatoren auf dem Gebiet nachhaltiger Energiekonzepte. Das Spektrum des in 81 Patentfamilien zusammengefassten Intellectual-Property-Pools reicht von Autos mit Elektroantrieb mit über 1.000 Kilometern Reichweite über synthetische Kraftstoffe bis hin zu großtechnischen Anlagen zur Umwandlung von Solarenergie in Wasserstoff und Methanol. Entsprechend breit ist der Zielmarkt der potenziellen Lizenznehmer: Energiewirtschaft, Automobilindustrie inklusive Zulieferer, Luftfahrt, Schifffahrt, Chemische Industrie, Verpackungswirtschaft und Batterieherstellung werden beispielhaft genannt.Im Unterschied zu vielen anderen Technologiefirmen, die ihre Patente primär für eigene Produkte nutzen, versteht sich die Obrist Group ausdrücklich als Lizenzgeber für Unternehmen, die von dem Patentpool für ihre Produkte, Maschinen und Anlagen profitieren wollen, vom Antriebsstrang für Fahrzeuge bis zur Errichtung von Methanolproduktionsstätten. Thorsten Rixmann, Chief Marketing Officer der Industriegruppe, gibt konkrete Beispiele: "Der maritime Sektor strebt bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen an, und zwar primär durch den Einsatz von Methanol. Die Luftfahrt plant die Umstellung auf Sustainable Aviation Fuels SAF, wobei der Anteil von Methanol bis 2050 Schätzungen zufolge bei 70 Prozent liegen soll. Auf dem Automobilsektor setzt sich zusehends die Erkenntnis durch, dass Hybridfahrzeuge mit einem Elektromotor für den Antrieb und einem kompakten Stromgenerator statt schweren Batterieblöcken die Zukunft sein werden. Konventionelle Kraftwerke integrieren zunehmend erneuerbare Energien, während Wärmekraftwerke für die Grundlaststromversorgung entscheidend bleiben. Für alle diese Entwicklungen hält die Obrist Group Schlüsselpatente bereit, um die Unternehmen in den jeweilige Industrien dabei zu unterstützen, schneller und besser auf diese Marktveränderungen reagieren zu können."Obrist Group: Die von dem Erfinder und Unternehmer Frank Obrist gegründete Obrist Group ist auf Innovationen für globale, nachhaltige und CO2-senkende Energiekonzepte fokussiert. Das Spektrum reicht von der weltweiten Versorgung mit erneuerbaren Energien über atmospheric Fuels (aFuels) bis hin zu innovativen CO2-negativen (also klima-positiven!) Antriebskonzepten für die Automobilindustrie. Aktuell verfügt die Obrist Group weltweit über 252 angemeldete und 128 vergebene Patente und zählt damit zu den wichtigsten globalen Innovatoren auf dem Gebiet nachhaltiger Energiekonzepte.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.obrist.atAnsprechpartner für die Presse: Prokurist Thorsten Rixmann, Chief Marketing Officer, Tel. +43 660 5642275, E-Mail: t.rixmann@obrist.atPresseagentur: euromarcom public relations, team@euromarcom.de, www.euromarcom.deOriginal-Content von: Obrist Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172771/5898672