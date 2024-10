EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal 2024 (nach HGB, nicht testiert) - Rückkehr in die Gewinnzone - Stabile Dividende für 2024 erwartet



30.10.2024 / 15:25 CET/CEST

Sindelfingen, den 30. Oktober 2024 Corporate news: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal 2024 (nach HGB, nicht testiert) - Rückkehr in die Gewinnzone - Stabile Dividende für 2024 erwartet Die SM Wirtschaftsberatung AG freut sich zu vermelden, dass der Jahresüberschuss nach drei Quartalen € +0,6 Mio. nach - € 0,3 Mio. im Vorjahr beträgt. Der Gewinn rührt hauptsächlich aus dem erfolgreichen Verkauf zweier Immobilien in der Tochtergesellschaft SM Capital AG und der damit zusammenhängenden Gewinnabführung in Höhe von € 1,6 Mio. aus der SM Capital AG an die SM Wirtschaftsberatungs AG her. Und zwar trotz einer Wertkorrektur und der Bildung von Rückstellungen auf eventuell noch zu übernehmende Aktien der SM Capital AG sowie eine Abschreibung auf Anteile am herrschenden Unternehmen (RCM Beteiligungs-AG), in Höhe von insgesamt € 0,55 Mio. Die Umsätze aus der Vermietung betrugen nahezu unveränderte € 0,26 Mio. Ebenfalls nahezu unverändert blieben die Aufwendungen für Löhne und Gehälter mit € 0,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Sämtliche anderen Kosten bewegten sich in etwa im Rahmen des Vorjahres. Der Saldo aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beziehungsweise Erträgen war erfreulicherweise wieder positiv zu unseren Gunsten. Da sich der Bilanzgewinn auf etwa € 1,6 Mio. beläuft, würde dieser je nach Vorschlag der Verwaltung eine unveränderte Dividende zulassen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir im vierten Quartal mit dem Closing unseres bereits gemeldeten Beteiligungsverkaufes rechnen. Daraus resultierend sollte das Ergebnis noch einmal deutlich positiv mit ca. € 1 Mio. beeinflusst werden. Sindelfingen, den 30. Oktober 2024 SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können. Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690960

info@smw-ag.de Impressum SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss



