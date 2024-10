Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 44

Die Entwicklung von EVOTEC in den vergangenen zwei Jahren ist der Beleg dafür.Nach dem Rückzug des langjährigen Chefs besteht weiterhin Unklarheit darüber, wie die bestehenden Verträge mit großen Pharmafirmen nebst Meilenzahlungen verlängert werden oder neue Verträge zu erreichen sind. Der Rückzug eines jahrelangen Privataktionärs sorgte für Misstrauen. Wir berichteten darüber. Klar ist:Die Forschung kostet Geld und ein echter Gewinn je Aktie ist vorerst nicht in Sicht. - 0,19 € im kommenden Jahr sind jedoch ein Erfolgserlebnis nach knapp 1 € Verlust vor zwei Jahren. Entscheidend ist jedoch: Wann sind die nächsten Meilenzahlungen fällig und wann kann EVOTEC mit eigenen neuen Produkten dieses Outsourcing fortsetzen oder erhöhen? Darüber gibt es keine klaren Meinungen. Auf der Ebene um 7 € finden hohe Umsätze statt, teilweise über 5 Mio. Stück pro Tag, bei steigender Tendenz des Kurses.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Ampel geht zu Ende- Indien wird das nächste Eldorado für die deutsche Wirtschaft werden- SIEMENS steht vor einer Herausforderung- Im MDAX überzeugen zurzeit die Außenseiter- Bei SECUNET baut sich eine neue Story auf- ADYEN: Auf zu alten Rekorden?- DOVER: Unscheinbarer Industrieausstatter aus IllinoisIhre Bernecker Redaktion /