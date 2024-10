München (ots) -- Progressive Lucid-Batterietechnologie setzt Maßstäbe bei Reichweite und Ladegeschwindigkeit- Zwei Modelle im Leasing für ADAC Mitglieder zu Vorzugskonditionen erweitern die FahrzeugauswahlDie ADAC Fahrzeugwelt erweitert ihre Angebotspalette beim Privatleasing von E-Autos (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/elektroauto-leasen/) um die Modelle von Lucid (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/lucid/), den amerikanischen Hersteller von hochmodernen Elektro-Pkws. In zwei Ausstattungsvarianten Air Pure und Air Touring wird das Fahrzeug ADAC Mitgliedern mit zwei Batteriegrößen angeboten: 88 kWh und 92 kWh. Im Air Pure verrichtet ein Heck-, im Air Touring ein Allradantrieb seinen Dienst. Das Lucid-Modell Air bietet dank effizienter Motorkonzeption und minimalem Luftwiderstand einen sehr geringen Stromverbrauch und damit eine von Serien-E-Autos kaum erreichte maximale Reichweite bis zu 747 Kilometern pro Akkuladung (Air Pure, WLTP-Reichweite/Herstellerangabe*)."Mit dem Lucid Air bauen wir unser Portfolio für unsere Mitglieder weiter aus. So bieten wir von günstigen Leasing-Autos unter 200 Euro (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/unter-200-euro/) pro Monat bis hin zu einem äußerst spannenden Premium-Modell, wie dem Lucid Air, eine breite Auswahl. Damit setzen wir unsere Strategie fort, eine breite Palette elektrifizierter Modelle auf der ADAC Fahrzeugwelt anzubieten," so Markus Groiß, Geschäftsführer ADAC Autovermietung und ADAC Finanzdienstleistungen.Lucid beansprucht eine Vorreiterrolle in der Elektrofahrzeugtechnologie für sich. Technische Innovationen aus dem kalifornischen Software- und Hightech-Umfeld machen das Unternehmen zu einem Premium-Anbieter am Elektroautomarkt. Die Fahrzeuge von Lucid setzen dort Maßstäbe mit der enormen Reichweite und einer Schnellladefunktion, bei der innerhalb von 20 Minuten knapp über 400 Kilometer Reichweite nachgeladen werden kann. Besonderes Augenmerk schenkt Lucid dem Thema Service und Wartung. Auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Elektroautofahrer ausgerichtet, erfolgt die Diagnose "over-the-air", also per Fernübertragung vom Fahrzeug direkt in die Servicezentrale. Beim dann vereinbarten Wartungstermin stehen im Service Center alle nötigen Teile, Serviceeinheiten und Techniker bedarfsgerecht bereit. Darüber hinaus ist ein mobiler Wartungsservice für die Lucid-Modelle verfügbar.Lucid Europa-Chef Alexander Lutz ist überzeugt, "dass die Lucid-Plattform für Elektroautos einer neuen Generation mit ihrer technischen Innovation hervorragend zum ADAC und seinem Angebot in der ADAC Fahrzeugwelt passt. Dort ist der Lucid Air mit Vorzugskonditionen für ADAC Mitglieder die progressive Alternative unter den Premium-Elektro-Limousinen."Die vollelektrische Reise-Limousine erhält zum Start beim ADAC seinen Platz im eigenen Lucid-Brandspace in der Fahrzeugwelt. Diese Markenseite bietet Leasing-Interessenten und ADAC Mitgliedern weiterführende Informationen zur Herstellermarke sowie zum aktuellen Modellangebot (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/lucid/).ProduktangebotIn der ADAC Fahrzeugwelt gibt es alle Informationen zum Lucid Leasingangebot (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/lucid/) sowie zu allen weiteren Autos im ADAC Leasing- und Finanzierungsprogramm (http://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto).*Lucid Air Pure:Energieverbrauch, kombiniert 14,1 - 15,7 kWh/100 km, CO2-Emission (komb.): 0 g CO2/km, CO2-Klasse A*Lucid Air Touring: Energieverbrauch, kombiniert 14,1 - 16,0 kWh/100km, CO2-Emission (komb.): 0 g CO2/km, CO2-Klasse AÜber die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5898686