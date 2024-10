Mainz (ots) -Kaum Wachstum, kein Plan: Trübe Aussichten im "Herbst der Entscheidungen" für Wirtschaft und Wohlstand. Lange wollte Bundeskanzler Scholz nichts von den Sorgen von Industrie und Handwerk wissen und versprach ein "Grünes Wirtschaftswunder". Nun überbieten sich die Ampelpartner gegenseitig mit Gipfeln und Vorschlägen. "Wende oder Ende - gefährdet die Ampel den Wohlstand?" ist am Donnerstag, 31. Oktober 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Eines haben alle Vorschläge der Ampelpartner gemeinsam: Sie kommen spät, vielleicht zu spät, und dürften im vorgezogenen Wahlkampf verpuffen. Die ungeklärte Frage "Subventionieren oder Sparen?" bleibt das Schreckgespenst der Ampel. Finden die Koalitionäre doch noch eine gemeinsame Richtung? Oder zerbricht die Ampel am Streit über Ökonomie und Haushalt? Wie viel trug und trägt die Politik zur Rezession bei? Was hilft der deutschen Wirtschaft wirklich? Wie groß ist die Gefahr für Arbeitsplätze und Wohlstand?Bei Maybrit Illner diskutieren die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr, Claus Ruhe Madsen, CDU-Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, die IG-Metall-Chefin Christiane Benner, und Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5898702