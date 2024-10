Neustart: Allup Silica mit neuem Management, neuem Projekt und neuem Fokus!

Anzeige / Werbung

Die Preise für Titandioxid sind derzeit stark - gute Aussichten für Allup Silica.

Allup Silica (ASX: APS; FRA: U77) hat den Investoren seit seinem Börsengang vor rund zwei Jahren sicher nur wenig Freude bereitet. Beim IPO hat das Unternehmen immerhin 5 Mio. AUD bei 0,20 AUD aufgenommen. Davon sind ausweislich des jüngsten Quartalsberichts zum 30. September 2024 noch rund 550.000 AUD übrig. Das Unternehmen wirkte lange orientierungslos und hat einen Bauchladen von Silica Sand Projekten meist in frühen Entwicklungsphasen erworben. Der Kurs notierte entsprechend zuletzt bei 0,04 AUD bei schwachen Umsätzen.

Seit Sommer dieses Jahres hat Allup allerdings damit begonnen, sich neu zu erfinden: mit neuem Management, neuem Projekt und neuem Fokus. Der Neustart wird in Kürze auch durch eine Namensänderung dokumentiert: Aus Allup Silica wird McLaren Minerals Limited. Bereits Anfang August hat sich das Unternehmen zu äußerst attraktiven Konditionen 100% das McLaren-Titansandprojekt in WA gesichert, was allerdings vom Markt zunächst kaum beachtet wurde. Dieses Projekt wird zukünftig das Flaggschiff des Unternehmens sein. Allup hat 150.000 AUD in bar bezahlt. Außerdem wird den Verkäufern (Westover Holdings Pty Ltd und Wild Side (WA) Pty Ltd) eine Lizenzgebühr von 1,5 % gewährt und sie erhalten 2 Mio. APS-Optionen.

Neues Management unter MD Simon Finnis

Parallel zur Akquisition des neuen Flaggschiffprojekts hat ein neues Management die Leitung des Unternehmens übernommen. Der neue MD Simon Finnis kann auf eine einschlägige Erfolgsgeschichte in der Mineralsand-Branche verweisen. Er ist ein Bergbauexperte mit über 35 Jahren Erfahrung, davon 10 Jahre in der Mineralsandindustrie. Er leitete das Mineralsandprojekt Pooncarie von der Machbarkeit bis zur Produktion und war CEO des 650 Mio. US$ teuren Mineralsandprojekts Grand Cote im Senegal. Simon war auch als CEO von Metro Mining tätig und beaufsichtigte die Umsetzung des Bauxite Hills-Projekts in Queensland. Seit 30 Jahren arbeitet Simon mit Peter Secker zusammen. Peter ist Bergbauingenieur und hat mehr als 40 Jahren Erfahrung. Insgesamt hat er fünf Greenfield-Projekte in Australien und auf der ganzen Welt entwickelt, darunter den Bau, die Inbetriebnahme und den Betrieb des TiWest Mineral Sands Project in Cooljarloo, WA. Peter ist seit 1990 CEO von börsennotierten Unternehmen und hat mehr als 2 Mrd. USD an Fremd- und Eigenkapital aufgebracht.

Pre-Feasibilty-Studie für McLaren-Projekt für 2. Quartal 2025 angekündigt

Das neue Führungsteam macht Tempo und hat bereits das Ingenieurbüro IHC Mining (IHC) mit der Durchführung der McLaren-Vormachbarkeitsstudie (PFS) beauftragt. Diese Studie soll im 2. Quartal 2025 abgeschlossen werden. Das McLaren-Projekt verfügt über eine angezeigte und abgeleitete JORC-Ressource (2012) von 280 Mio. t mit 4,8 % Schwermineral nahe der Oberfläche. Das Projekt umfasst 333 km2 an Grundstücken, 150 km östlich von Norseman in West-Australien. Frühere metallurgische Testarbeiten, die von IHC durchgeführt wurden, zeigten eine gute Ilmenit-Gewinnung aus einem konventionellen Mineralsand-Flowheet und die PFS konzentrierte sich auf die Produktion von etwa 400.000 t/a Ilmenit-Produkten. Infill-Bohrprogramm bei McLaren wird voraussichtlich in Q1 2025 abgeschlossen sein. Environmental Resources Management (ERM) wurde mit der Planung des Infill-Bohrprogramms und der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) nach Erhalt der Bohrergebnisse beauftragt.

Aufgrund seiner langjährigen Branchenkenntnis erwartet Simon Finnis, dass die starke Nachfrage auf dem Ilmenitmarkt aufgrund von Angebotsdefiziten und Minenschließungen in Kenia, Südafrika und Mosambik anhalten wird. Die Preise für Titandioxid sind derzeit stark und der Preis für Ilmenit liegt aufgrund der zunehmenden Titanknappheit deutlich über den internationalen Siliziumdioxid- und Kaolinpreisen von mehr als 300 US$/t.

Bezugsrechtsemission soll 1,64 Mio. AUD in Kasse bringen

Bis zum 20. November 2024 führt Allup Silica eine Bezugsrechtsemission durch. Insgesamt will das Unternehmen auf dieses Weise 1,64 Mio. AUD aufnehmen. Bestehende Aktionäre erhalten das Angebot, die Aktie zu einem Preis von 0,035 AUD zu erwerben, was einer Unternehmensbewertung von rund 3,5 Mio. AUD entspricht. Dadurch erhalten insbesondere die Zeichner der IPO-Runde die Gelegenheit ihren Einstand zu verbilligen. Der erwartete Shortfall bei der Platzierung wird voraussichtlich zu großen Teilen von Investoren aus dem Umfeld von Simon Finnis und Peter Secker abgedeckt werden. Für diese Investoren stellt das Instrument des Rights-Offerings damit eine hervorragende Gelegenheit dar, sich zu positionieren. Wir werden die weitere Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgen.

