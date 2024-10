Motive Software Solutions, Inc, der Marktführer für Berechtigungsdienste, gibt seine Zusammenarbeit mit einem führenden Mobilfunkbetreiber in Südamerika bekannt, um den ersten Starlink-Direct-to-Cell-Service (D2C) bereitzustellen. Diese innovative Zusammenarbeit wird es dem Mobilfunkbetreiber ermöglichen, seine Dienste auf das ganze Land und entlegene Regionen in der Antarktis auszudehnen, in denen herkömmliche Netze nicht verfügbar sind.

Der IMPACT Entitlement Server, das Hosting und die Managed Services von Motive werden bei der Verwaltung und Bereitstellung des Starlink-Dienstes eine wichtige Rolle spielen. Das Pilotprogramm umfasst das Upgrade auf die neueste Version von IMPACT Entitlement Server, das Hosting der Lösung und die Anpassung an die Umgebung des Betreibers. Der Mobilfunkbetreiber bedient derzeit über 6 Millionen Mobilfunkkunden und ist bekannt für seine kontinuierlichen Investitionen in Innovationen, die ihn zu einem der führenden Anbieter auf dem Telekommunikationsmarkt der Region machen.

"Mit dieser spannenden neuen Allianz ist unser Kunde der erste Mobilfunkbetreiber in Südamerika, der Mobilfunkdienste über erdnahe Starlink-Satelliten anbietet und damit einen neuen Maßstab für die Konnektivität in der Region setzt", so Nick Wennekers, Motive SVP GM Device Management. "Der Direct-to-Cell-Service, der von Low-Orbit-Satelliten gespeist wird, erlaubt es dem Betreiber, sein Abdeckungsgebiet erheblich zu erweitern, wodurch die Notwendigkeit einer umfangreichen Mobilfunkantenneninfrastruktur entfällt und eine nahtlose Kommunikation selbst in den entlegensten Gebieten des Landes möglich wird."

Funktionen des Entitlement Servers von Motive

Der IMPACT Mobile Entitlement Server von Motive bietet umfassende Funktionen, die den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen für primäre und sekundäre Mobilgeräte entsprechen und dabei ACME-, TS.43- und Automobil-AiD.02-Spezifikationen unterstützen. Der Server unterstützt außerdem Multi-SIM, Planübertragung, Geo-Fencing, 5G-Leistungssteigerung, Dual SIM Dual Standby (DSDS) und On Device Service Activation (ODSA).

Mit Echtzeit-Überwachung und erweiterten Sicherheitsfunktionen unterstützt der IMPACT Mobile Entitlement Server sowohl herkömmliche Mobilfunknetze als auch Satellitentechnologien der nächsten Generation, wie Starlink, und gewährleistet so eine reibungslose und unterbrechungsfreie Bereitstellung von Diensten. Diese Funktionen machen ihn zu einer wichtigen Komponente für D2C-Dienste, um die Ausweitung der Mobilfunkabdeckung in unterversorgten Gebieten zu unterstützen.

Über Motive

Mit einer Abdeckung von über 150 Bereitstellungen weltweit und über 1 Milliarde verwalteten Geräten ist Motive der bewährte Marktführer im Bereich Geräte- und Servicemanagement-Lösungen. Sie ermöglichen globalen Kommunikationsdienstleistern die Verwaltung von Geräten in Festnetz-, Mobil- und IoT-Netzwerken und helfen Telekommunikationsbetreibern weltweit, ihre Infrastruktur zu maximieren und Dienstleistungen der nächsten Generation anzubieten.

