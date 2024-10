Werbung







Volkswagen - Quartalsbericht zeigt dramatischen Gewinnrückgang



Die Quartalszahlen des Autoherstellers bestätigen die Sorgen der letzten Monate.



Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen hatte in den letzten Monaten mit einigen Problemen zu kämpfen. Hohe Produktionskosten und ein kompetitiver Elektroauto-Markt sorgten bereits im Vorfeld des Quartalsberichts für negative Schlagzeilen. Nun veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen für das dritte Quartal. Demnach sank der Konzerngewinn nach Steuern um 64 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis reduzierte sich dabei um 42 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro. Dies steht im Kontrast zur Entwicklung des Umsatzes, welcher "nur" ein halbes Prozent auf 78,5 Milliarden Euro fiel. Die bereits im September reduzierte Jahresprognose bleibt bestehen. Das Unternehmen plant nun, ein Sparprogramm einzuleiten. Ein erster Schritt ist die angekündigte Schließung von drei deutschen VW-Werken, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Die Entscheidung traf bei der Gewerkschaft IG-Metall bereits auf starken Widerstand. Über weitere Sparmaßnahmen will sich das Unternehmen noch nicht äußern. Der Markt reagierte wenig überrascht auf die Quartalszahlen. Die VW-Aktie notierte im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich 2,5 Prozent tiefer bei 89,02 Euro.









