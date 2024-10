© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa



Bernstein sieht bei Boeing dunkle Wolken am Horizont aufziehen und senkt die Bewertung von Outperform auf Market Perform. Analyst Douglas Harned reduzierte das Kursziel für die Aktie von 195 auf 169 US-Dollar, was immer noch ein Gewinnpotenzial von 10 Prozent gegenüber dem Dienstagsschlusskurs bietet. Die Boeing-Aktie hat in in den vergangenen zwölf Wochen circa 18 Prozent eingebüßt: Grund dafür sind Qualitätsprobleme und ein andauernder Mechanikerstreik, der jüngst verlängert wurde, nachdem die Gewerkschaft das jüngste Angebot von Boeing abgelehnt hatte. "Boeing könnte irgendwann wieder seine alte Branchenposition einnehmen, aber wir sind zunehmend skeptisch, wann das geschehen wird", so …