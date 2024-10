Krypto News: Neue Studie verrät, ob Inflationsberichte einen Einfluss auf den Bitcoin Kurs haben

Finanzexperten versuchen immer wieder, die komplexe Welt der Kryptowährungen mit der noch komplexeren Welt der Weltwirtschaft in Einklang zu bringen. Ein häufiges Theorem, das in diesem Zusammenhang genannt wird, ist eine direkte Auswirkung von Inflation auf den Bitcoin Preis - oder zumindest den Einfluss von Inflationsberichten auf die Kursbewegungen des BTC-Tokens.

Genau damit hat sich jetzt eine US-amerikanische Studie beschäftigt, die herausfinden wollte, ob - und wenn ja, wie stark - die Berichte des Consumer Price Index (CPI) die Krypto-Welt tatsächlich beeinflussen. Das jetzt veröffentlichte Ergebnis dürfte einige Krypto-Experten überraschen.

Verbraucherpreisindex hat keinen direkten Einfluss auf den Bitcoin Kurs

Die neue Studie, die von CoinGecko veröffentlicht wurde, warf einen Blick auf eine etwaige Korrelation zwischen der Veröffentlichung der CPI-Berichte und Veränderungen des BTC-Preises im Zeitraum von Januar 2022 bis zum Oktober 2024.

Das Ergebnis: Innerhalb von 24 Stunden nachdem ein neuer CPI-Bericht herausgekommen war, verhielt sich der Bitcoin Kurs vollkommen unabhängig von den dort verkündeten Ergebnissen. Nachdem zum Beispiel im März und April 2022 ein Rückgang der Inflation von 8,5 auf 8,3 Prozent reduziert wurde, verlor der BTC-Token um 11 Prozent an Wert. Nachdem allerdings die Inflation im September und Oktober 2022 von 8,2 Prozent auf 7,7 Prozent fiel, stieg der Bitcoin um fast 10 Prozent. Das folgende Bild zeigt genau, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den CPI-Berichten und dem Bitcoin Kurs äußerst unwahrscheinlich ist.

(Quelle: CoinGecko)

Weiterhin untersuchte die Studie außerdem, ob ein direkter Zusammenhang zwischen Inflation und dem Bitcoin Kurs festgestellt werden kann. Dabei wird vor allem aufgezeigt, dass die Anpassung des Leitzinses durch die US-Notenbank Federal Reserve einen großen Einfluss hatte, denn die erhöhten Zinssätze sorgten dafür, dass die Kreditaufnahme teurer wurde, was wiederum die Wirtschaft - und auch den Kauf von Bitcoin sowie anderen Kryptowährungen - dämpfte. Gleichzeitig konnte der BTC-Token allerdings laut der Studie davon profitieren, dass er als Absicherung gegen Inflationen immer häufiger in den Medien präsent war und dadurch eine entsprechende Änderung der Wahrnehmung entstanden ist. Davon profitierte Bitcoin letztendlich nachhaltig.

