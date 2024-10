Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat nach noch sehr revisionsanfälligen ersten Angaben im dritten Quartal 2024 annualisiert um immerhin 2,8% zulegen können, so die Analysten der NORD LB.Diese Nachricht sei allerdings keine wirkliche Überraschung. Zudem werde sich das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten nun langsam abkühlen. In Verbindung mit einem Abklingen der Inflationssorgen dürfte das FOMC die Leitzinsen folglich weiter senken können. Dabei sollte man aber wohl eher vorsichtig vorgehen wollen. In der kommenden Woche rechne die NORD LB beispielsweise mit einer Verringerung der Fed Funds Target Rate um 25 bp. (30.10.2024/alc/a/a) ...

